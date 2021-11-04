https://sputnik-georgia.ru/20211104/kakie-sportsmeny-i-artisty-v-gruzii-budut-poluchat-uvelichennuyu-stipendiyu-261804111.html

Какие спортсмены и артисты в Грузии будут получать увеличенную стипендию

Какие спортсмены и артисты в Грузии будут получать увеличенную стипендию

Самые большие ежемесячные выплаты от государства будут получать победители Олимпиад по шахматам 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T23:04+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Народные артисты и художники, а также лауреаты премии имени Шота Руставели будут получать ежемесячную стипендию от государства в размере 600 лари (190 долларов), говорится в постановлении правительства Грузии.Согласно документу, стипендии "Народным артистам", а также "Народным художникам" и лауреатам премии Руставели увеличились на 200 лари (63 доллара). Первое постановление о учреждении стипендий было подписано в 2011 году, и размер пособия составлял 400 лари (126 долларов).Правительство Грузии профинансирует более 150 студентам учебу в лучших университетах мира >>Постановлением правительства также вводятся ежемесячные стипендии для победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов Европы и Мира, Олимпиад по шахматам. Они будут получать стипендии в размере от 500 и 800 лари (160-250 долларов) в зависимости от призового места.Согласно изменениям, внесенным в 2019 году, победителям шахматных Олимпиад, которые в то же время являются призерами той же олимпиады (серебряные и бронзовые медали), предусмотрены стипендии в размере тысячи лари (310 долларов). Теперь сумма пособия увеличилась до двух тысяч (620 долларов).Чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут зарплаты >>Если же шахматист занял второе и третье места, то ему полагается пособие в размере 800 лари (252 доллара).Указ вступил в силу с момента опубликования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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