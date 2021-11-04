Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции
В матче против Швеции своим партнерам по команде из-за дисквалификации не смогут помочь защитники Гурам Гиорбелидзе и Лаша Двали
ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль огласил список игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к заключительному отборочному матчу ЧМ-2022 против Швеции, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.
В список французского специалиста вошли 25 футболистов, среди которых есть один дебютант. Это голкипер "Дилы" (Гори) – Лука Гугешашвили.
Состав сборной Грузии:
Вратари: Георгий Лория ("Анортосис", Кипр), Лазарь Купатадзе ("Динамо", Батуми), Лука Гугешашвили ("Дила", Гори).
Защитники: Гурам Кашия ("Слован", Словакия), Отар Какабадзе ("Краковия", Польша), Давид Хочолава ("Копенгаген", Дания), Гурам Гиорбелидзе ("Динамо" Дрезден, Германия), Григол Чабрадзе и Ираклий Азаров (оба "Динамо", Батуми), Лука Лочошвили ("Вольфсбергер", Австрия), Лаша Двали ("Ференцварош", Венгрия).
Полузащитники: Джаба Канкава ("Слован", Словакия), Саба Лобжанидзе ("Хатайспор", Турция), Ника Квеквескири ("Лех", Польша), Хвича Кварацхелия ("Рубин", Казань), Зурико Давиташвили ("Арсенал", Тула), Вако Гвилия ("Ракув", Польша), Владимир Мамучашвили ("Динамо", Батуми), Георгий Абурджания ("Жил Висенте", Португалия), Георгий Цитаишвили ("Черноморец", Украина), Вако Казаишвили ("Ульсан", Южная Корея), Георгий Чакветадзе ("Гент", Бельгия), Торнике Окриашвили (АПОЭЛ, Кипр).
Нападающие: Ника Качарава ("Анортосис", Кипр), Георгий Микаутадзе ("Серен", Бельгия).
Помимо отборочного матча ЧМ-2022 против Швеции, который состоится 11 ноября в Батуми, национальная сборная Грузии 15 ноября проведет товарищескую игру с Узбекистаном. Эта встреча пройдет в Гори.
Подготовку к двум ноябрьским играм подопечные Саньоля начнут 8 ноября в Тбилиси.
Стоит отметить, что в матче против Швеции своим партнерам по команде из-за дисквалификации не смогут помочь защитники Гурам Гиорбелидзе и Лаша Двали.
В семи отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала четыре очка (победа над Косово (2:1) и ничья с Грецией (1:1) и занимает четвертое место в группе "В". Что касается Швеции, то в шести играх скандинавы набрали 15 очков и являются единоличными лидерами группы.
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