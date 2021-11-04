https://sputnik-georgia.ru/20211104/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-futbolu-na-otborochnyy-match-chm-2022-protiv-shvetsii-261795587.html

Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции

Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции

В матче против Швеции своим партнерам по команде из-за дисквалификации не смогут помочь защитники Гурам Гиорбелидзе и Лаша Двали 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T18:23+0400

2021-11-04T18:23+0400

2021-11-04T18:23+0400

грузия

футбол

швеция

сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль огласил список игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к заключительному отборочному матчу ЧМ-2022 против Швеции, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.В список французского специалиста вошли 25 футболистов, среди которых есть один дебютант. Это голкипер "Дилы" (Гори) – Лука Гугешашвили.Состав сборной Грузии:Помимо отборочного матча ЧМ-2022 против Швеции, который состоится 11 ноября в Батуми, национальная сборная Грузии 15 ноября проведет товарищескую игру с Узбекистаном. Эта встреча пройдет в Гори.Подготовку к двум ноябрьским играм подопечные Саньоля начнут 8 ноября в Тбилиси.Стоит отметить, что в матче против Швеции своим партнерам по команде из-за дисквалификации не смогут помочь защитники Гурам Гиорбелидзе и Лаша Двали.В семи отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала четыре очка (победа над Косово (2:1) и ничья с Грецией (1:1) и занимает четвертое место в группе "В". Что касается Швеции, то в шести играх скандинавы набрали 15 очков и являются единоличными лидерами группы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, футбол, швеция, сборная грузии по футболу