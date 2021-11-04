Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211104/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-futbolu-na-otborochnyy-match-chm-2022-protiv-shvetsii-261795587.html
Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции
Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции
В матче против Швеции своим партнерам по команде из-за дисквалификации не смогут помочь защитники Гурам Гиорбелидзе и Лаша Двали 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T18:23+0400
2021-11-04T18:23+0400
грузия
футбол
швеция
сборная грузии по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/05/260250969_0:27:1654:957_1920x0_80_0_0_e95ef8c37a52ae42ffee3ce4a1489bb2.jpg
ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль огласил список игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к заключительному отборочному матчу ЧМ-2022 против Швеции, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.В список французского специалиста вошли 25 футболистов, среди которых есть один дебютант. Это голкипер "Дилы" (Гори) – Лука Гугешашвили.Состав сборной Грузии:Помимо отборочного матча ЧМ-2022 против Швеции, который состоится 11 ноября в Батуми, национальная сборная Грузии 15 ноября проведет товарищескую игру с Узбекистаном. Эта встреча пройдет в Гори.Подготовку к двум ноябрьским играм подопечные Саньоля начнут 8 ноября в Тбилиси.Стоит отметить, что в матче против Швеции своим партнерам по команде из-за дисквалификации не смогут помочь защитники Гурам Гиорбелидзе и Лаша Двали.В семи отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала четыре очка (победа над Косово (2:1) и ничья с Грецией (1:1) и занимает четвертое место в группе "В". Что касается Швеции, то в шести играх скандинавы набрали 15 очков и являются единоличными лидерами группы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211102/zlatan-ibragimovich-priedet-v-batumi-v-sostave-sbornoy-shvetsii-po-futbolu-261728326.html
швеция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/05/260250969_0:74:1023:841_1920x0_80_0_0_60a823a5ac222861a0d308b449a80110.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, футбол, швеция, сборная грузии по футболу

Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции

18:23 04.11.2021
© photo: Georgian Football FederationТренировка сборной Грузии по футболу
Тренировка сборной Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© photo: Georgian Football Federation
В матче против Швеции своим партнерам по команде из-за дисквалификации не смогут помочь защитники Гурам Гиорбелидзе и Лаша Двали
ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль огласил список игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к заключительному отборочному матчу ЧМ-2022 против Швеции, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.
В список французского специалиста вошли 25 футболистов, среди которых есть один дебютант. Это голкипер "Дилы" (Гори) – Лука Гугешашвили.
Состав сборной Грузии:
Вратари: Георгий Лория ("Анортосис", Кипр), Лазарь Купатадзе ("Динамо", Батуми), Лука Гугешашвили ("Дила", Гори).
Защитники: Гурам Кашия ("Слован", Словакия), Отар Какабадзе ("Краковия", Польша), Давид Хочолава ("Копенгаген", Дания), Гурам Гиорбелидзе ("Динамо" Дрезден, Германия), Григол Чабрадзе и Ираклий Азаров (оба "Динамо", Батуми), Лука Лочошвили ("Вольфсбергер", Австрия), Лаша Двали ("Ференцварош", Венгрия).
Полузащитники: Джаба Канкава ("Слован", Словакия), Саба Лобжанидзе ("Хатайспор", Турция), Ника Квеквескири ("Лех", Польша), Хвича Кварацхелия ("Рубин", Казань), Зурико Давиташвили ("Арсенал", Тула), Вако Гвилия ("Ракув", Польша), Владимир Мамучашвили ("Динамо", Батуми), Георгий Абурджания ("Жил Висенте", Португалия), Георгий Цитаишвили ("Черноморец", Украина), Вако Казаишвили ("Ульсан", Южная Корея), Георгий Чакветадзе ("Гент", Бельгия), Торнике Окриашвили (АПОЭЛ, Кипр).
Нападающие: Ника Качарава ("Анортосис", Кипр), Георгий Микаутадзе ("Серен", Бельгия).
Помимо отборочного матча ЧМ-2022 против Швеции, который состоится 11 ноября в Батуми, национальная сборная Грузии 15 ноября проведет товарищескую игру с Узбекистаном. Эта встреча пройдет в Гори.
Шведский футболист Златан Ибрагимович - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
Златан Ибрагимович приедет в Батуми в составе сборной Швеции по футболу
2 ноября, 17:44
Подготовку к двум ноябрьским играм подопечные Саньоля начнут 8 ноября в Тбилиси.
Стоит отметить, что в матче против Швеции своим партнерам по команде из-за дисквалификации не смогут помочь защитники Гурам Гиорбелидзе и Лаша Двали.
В семи отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала четыре очка (победа над Косово (2:1) и ничья с Грецией (1:1) и занимает четвертое место в группе "В". Что касается Швеции, то в шести играх скандинавы набрали 15 очков и являются единоличными лидерами группы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:13"Оппозиционный оазис" в Грузии или перспективы развития района?
18:57После Зугдиди Кутаиси: "Нацдвижение" продолжает акции в городах Грузии
18:39Грузия получила в дар от Польши почти полмиллиона доз вакцины Pfizer
18:23Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции
17:52Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать его на Украину
17:38Попытка №2: лидер партии "Лело" отказывается от депутатского мандата
17:22Илия II просит Саакашвили прекратить голодовку — реакция экс-президента
17:06В Израиле расстреляли криминального авторитета из Грузии
16:34Грузия присоединится к системе QR-кодов Евросоюза в скором времени
16:19"Вы не должны вмешиваться"- Конференция судей Грузии ответила посольствам ЕС и США
15:21Только 1% скончавшихся от коронавируса в Грузии был вакцинирован
15:06Коронавирус в Грузии: невакцинированным откажут в бесплатном лечении?
14:47Президент Грузии будет ездить по регионам и агитировать за вакцинацию от коронавируса
14:32"Просто хочу жить" – Саакашвили отказывается от любых должностей
14:17В Грузии произошло землетрясение
13:43Не разревелась: Ивлееву разочаровал трек Элджея о разводе
13:33Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации
13:16Формат "3+3" нуждается в серьезном анализе – МИД Армении
12:56Омбудсмен Украины встретилась с матерью Саакашвили
12:51Адвокат Саакашвили не исключает, что президент Грузии изменит решение по помилованию