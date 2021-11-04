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Названы сроки выпуска первой партии "цифровых денег" в Грузии

Названы сроки выпуска первой партии "цифровых денег" в Грузии

"Цифровыми лари" на начальном этапе будут оперировать представители ограниченного сегмента только для конкретных транзакций 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T23:50+0400

2021-11-04T23:50+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии в 2022 году в пилотном режиме выпустит цифровую валюту для облегчения использования новых финансовых технологий и повышения эффективности платежной системы, говорится в сообщении пресс-службы парламента.Цифровая валюта Центрального банка (central bank digital currency, CBDC) является обязательством центрального банка и будет иметь статус платежного средства.Вопрос введения цифровой валюты обсуждался в четверг на встрече депутатов и представителей Нацбанка в законодательном органе.По его словам, на первом этапе после внедрения цифровая национальная валюта будет доступна не всем. "Цифровыми лари" будут оперировать представители ограниченного сегмента только для конкретных транзакций.Цифровая валюта Центрального банка (central bank digital currency, CBDC) является обязательством Центрального банка и будет иметь статус платежного средства. В рамках проекта Нацбанк выражает готовность сотрудничать с финтехкомпаниями и заинтересованными финансовыми институтами.Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS), крупнейшая ассоциация центральных банков, регулярно отслеживает прогресс на пути к CBDC. Примечательно, что в последнее время ведущие центральные банки активно работают над внедрением CBDC, создаются пилотные проекты, ведется поиск оптимальной реализации и архитектуры.По мнению регулятора, при помощи цифровой национальной валюты возможно повысить эффективность денежно-кредитной политики и облегчить процесс ларизации.Главный рискОбсуждались на встрече и риски, которые могут последовать за внедрением цифрового лари.Одобрение полученоПарламент Грузии готов поддержать представленные Нацбанком проекты."Финансовый сектор – наиболее устойчивый и растущий в Грузии. В этой сфере реформы должны продолжаться, и целью нашей встречи было получение полной и исчерпывающей информации до инициирования законопроекта", - сказал глава финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзанадзе.Что нового в цифровой валютеВ настоящее время центральные банки стран эмитируют два вида денег: наличные (доступные всем) и "деньги для банков" – резервные счета коммерческих банков в центральном банке (доступные только банкам). Эти деньги являются обязательствами Центрального банка. Остальные деньги в экономике производит банковский сектор посредством кредита, и безналичные средства граждан и компаний на банковских счетах являются обязательствами коммерческих банков.Розничные CBDC можно было бы назвать "резервные счета для всех", и их ключевое новшество заключается в расширении доступа к обязательствам Центрального банка.В чем отличие цифровых денег от криптовалютыКриптовалюты в отличие от цифровых валют центральных банков не обладают важными свойствами денег.В частности, криптовалюта может переходить от одного владельца к другому. Но, во-первых, она не обладает способностью использования как средства платежа. А во-вторых, криптовалюта не может быть использована как надежное средство сбережения, поскольку ее стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц, считают эксперты.И наконец, в-третьих, у криптовалюты нет эмитента, который бы гарантировал надежность и ответственность процесса выпуска и дальнейшего обращения этих инструментов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, парламент грузии, национальный банк грузии, деньги