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Парень накормил курицу лимоном – видео ее забавной реакции
Парень накормил курицу лимоном – видео ее забавной реакции
Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T11:28+0400
2021-11-04T11:28+0400
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К пробующим лимон кошкам и собакам уже привыкли все, а вот курица – это что-то необычное.Подростку было интересно проверить, чувствуют ли курицы кислый вкус. Вот он и вырезал несколько маленьких кусочков и дал их питомцу. Курица же клюнула лимон и, немного пожевав его и распробовав, "зависла". Затем птица вопросительно наклонила голову и начала издавать непонятные звуки, чем рассмешила своего хозяина.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Парень накормил курицу лимоном – видео ее забавной реакции
11:28 04.11.2021 (обновлено: 11:38 04.11.2021)
Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру
К пробующим лимон кошкам и собакам уже привыкли все, а вот курица – это что-то необычное.
Подростку было интересно проверить, чувствуют ли курицы кислый вкус. Вот он и вырезал несколько маленьких кусочков и дал их питомцу. Курица же клюнула лимон и, немного пожевав его и распробовав, "зависла". Затем птица вопросительно наклонила голову и начала издавать непонятные звуки, чем рассмешила своего хозяина.
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