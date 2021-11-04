Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211104/paren-nakormil-kuritsu-limonom--video-ee-zabavnoy-reaktsii-261782484.html
Парень накормил курицу лимоном – видео ее забавной реакции
Парень накормил курицу лимоном – видео ее забавной реакции
Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T11:28+0400
2021-11-04T11:38+0400
видеоклуб
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/18/249069305_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9b89b54e9b29107b0fc0c6cd020861cc.jpg
К пробующим лимон кошкам и собакам уже привыкли все, а вот курица – это что-то необычное.Подростку было интересно проверить, чувствуют ли курицы кислый вкус. Вот он и вырезал несколько маленьких кусочков и дал их питомцу. Курица же клюнула лимон и, немного пожевав его и распробовав, "зависла". Затем птица вопросительно наклонила голову и начала издавать непонятные звуки, чем рассмешила своего хозяина.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/18/249069305_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_caf6736ba1290a07c5f2c40b76f15fb2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Парень накормил курицу лимоном – видео ее забавной реакции

11:28 04.11.2021 (обновлено: 11:38 04.11.2021)
CC0 / Pixabay / Взъерошенная курица
Взъерошенная курица - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
CC0 / Pixabay /
Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру
К пробующим лимон кошкам и собакам уже привыкли все, а вот курица – это что-то необычное.
Подростку было интересно проверить, чувствуют ли курицы кислый вкус. Вот он и вырезал несколько маленьких кусочков и дал их питомцу. Курица же клюнула лимон и, немного пожевав его и распробовав, "зависла". Затем птица вопросительно наклонила голову и начала издавать непонятные звуки, чем рассмешила своего хозяина.
Смотрите на видео также:
Ты не ты, когда голоден: щенок смешно использовал курицу для кражи вкусняшек
Коза и петух спасли курицу от нападения ястреба
Теленок подружился с курицей и постоянно сидит с ней в обнимку
Деревенский мачо показал, как завоевать сердце дамы с помощью куриц
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:43Не разревелась: Ивлееву разочаровал трек Элджея о разводе
13:33Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации
13:16Формат "3+3" нуждается в серьезном анализе – МИД Армении
12:56Омбудсмен Украины встретилась с матерью Саакашвили
12:51Адвокат Саакашвили не исключает, что президент Грузии изменит решение по помилованию
12:40Акция протеста в Зугдиди: между протестующими и полицией произошли стычки
12:01Дождь из роз на грузинской свадьбе во время пандемии и актерская кулинария в Германии
12:00Все разрушила: Мерьем Узерли обвинили в провале "Великолепного века"
11:47Замужем? Беременная Кайли Дженнер случайно засветила обручальное кольцо
11:43Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных превысило пять тысяч
11:22Грузия завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира по борьбе
11:07Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике – фото
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 206
10:22Саломе Зурабишвили назвала избрание новых членов Высшего совета юстиции "непонятным шагом"
10:09Первые кадры с места крушения грузового Ан-12 под Иркутском – видео
10:07В "Газпроме" заявили, что не заинтересованы в высоких ценах на газ в Европе
09:20Курс лари на четверг – 3,1576 GEL/$1
09:01В Грузии за девять месяцев 2021 года ДТП унесли жизни 305 человек
08:31В Западной Грузии завершился сбор ранних сортов цитрусовых
08:01Авиакатастрофа под Иркутском: на борту самолета находились девять человек