https://sputnik-georgia.ru/20211104/paren-nakormil-kuritsu-limonom--video-ee-zabavnoy-reaktsii-261782484.html

Парень накормил курицу лимоном – видео ее забавной реакции

Парень накормил курицу лимоном – видео ее забавной реакции

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру 04.11.2021, Sputnik Грузия

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К пробующим лимон кошкам и собакам уже привыкли все, а вот курица – это что-то необычное.Подростку было интересно проверить, чувствуют ли курицы кислый вкус. Вот он и вырезал несколько маленьких кусочков и дал их питомцу. Курица же клюнула лимон и, немного пожевав его и распробовав, "зависла". Затем птица вопросительно наклонила голову и начала издавать непонятные звуки, чем рассмешила своего хозяина.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео