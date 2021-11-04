https://sputnik-georgia.ru/20211104/pomoschnik-zamgossekretarya-ssha-pribyla-v-gruzii-261801155.html

Помощник замгоссекретаря США прибыла в Грузию

Помощник замгоссекретаря США прибыла в Грузию

В рамках визита запланирована встреча Олсон с представителями политического спектра Грузии 04.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Помощник заместителя госсекретаря США Эрика Олсон в рамках турне по Южному Кавказу в четверг прибыла в Грузию, сообщает посольство США в Грузии.Согласно информации дипведомства, Олсон в Тбилиси встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.Кроме того, в рамках визита запланирована встреча Олсон с представителями политического спектра Грузии.Также представитель Госдепа ознакомится с проектом посольства и посетит культурное мероприятие.В последнее время интерес США к Грузии очень высок. 18 октября Грузию посетил министр обороны США Ллойд Остин, который назвал Грузию "очень важной страной для США".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211104/vy-ne-dolzhny-vmeshivatsya--konferentsiya-sudey-gruzii-otvetila-posolstvam-es-i-ssha-261793765.html

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