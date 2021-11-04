https://sputnik-georgia.ru/20211104/vy-ne-dolzhny-vmeshivatsya--konferentsiya-sudey-gruzii-otvetila-posolstvam-es-i-ssha-261793765.html

"Вы не должны вмешиваться"- Конференция судей Грузии ответила посольствам ЕС и США

"Вы не должны вмешиваться"- Конференция судей Грузии ответила посольствам ЕС и США

В Грузии ответили на претензии американского и европейского дипкорпусов 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T16:19+0400

2021-11-04T16:19+0400

2021-11-04T16:23+0400

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верховный суд грузии

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Дипломаты обязаны уважать законы страны, в которой находятся, и не вмешиваться в их внутренние дела, говорится в заявлении административного комитета Конференции судей.Ранее дипломатические представительства ЕС и США в Грузии выразили недовольство в связи с "поспешным и непрозрачным" назначением двух членов Высшего совета юстиции. Они были назначены 31 октября Конференцией судей. Западные партнеры Грузии углядели в этом регресс в реформе правосудия страны.При этом, в заявлении указано, что судебная власть соблюдает политический нейтралитет и принимает решения только исходя из закона."Решение Конференции судей было не "непонятным" или "пятым шагом назад", а проявлением независимости судебной власти и реализацией принципа разделения власти", - указывается в заявлении.При этом, в заявлении отмечено, что все обвинения в поспешности и непрозрачности решения противоречат истине, так как повестка дня конференции была известна заранее, а закон не требует обсуждения заранее кандидатов."Если были нарушения в ходе конференции, мы готовы их обсудить. В противном случае, оценки оставляют ощущение, что определенные субъекты не смирились с кадровым решением, принятым на конференции, и из-за этого идет нападение на судебную систему", - говорится в заявлении.Между тем, посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель сказал, что Грузия может лишиться финансовой поддержки из-за поспешного назначения членов Высшего совета юстиции. При этом он прямо заявил, что невыполнение условий судебной реформы лишило Грузию 75 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС в сентябре 2021 года.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ на критику международных партнеров заявил, что судебная система Грузии, после того, как она была реформирована с приходом к власти "Грузинской мечты", опережает в этом вопросе многие страны Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20201218/Verkhovnyy-sovet-Adzharii-utverdil-byudzhet-na-2021-god-250380863.html

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