https://sputnik-georgia.ru/20211104/popytka-2-lider-partii-lelo-otkazyvaetsya-ot-deputatskogo-mandata-261796203.html

Попытка №2: лидер партии "Лело" отказывается от депутатского мандата

Попытка №2: лидер партии "Лело" отказывается от депутатского мандата

Хазарадзе уже внес заявление в комитет парламента, после чего вопрос должен быть вынесен на голосование на пленарной сессии 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T17:38+0400

2021-11-04T17:38+0400

2021-11-04T18:15+0400

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новости

грузия

мамука хазарадзе

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Председатель партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе обратился к парламенту с просьбой снять с него полномочия депутата, соответствующее заявление политик внес в комитет по процедурным вопросам и регламенту законодательного органа.О своем намерении покинуть парламент Хазарадзе заявил на этой неделе, после проигрыша оппозиции во втором туре местных выборов. Ко второму туру лидер партии "Лело" был представлен в качестве вице-мэра Тбилиси - в случае победы оппозиционного кандидата от партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.Хазарадзе уже внес письмо в комитет парламента, после чего вопрос должен быть вынесен на голосование на ближайшей пленарной сессии.Для Хазарадзе это будет уже вторая попытка покинуть парламент Грузии. Он и его соратники по оппозиции собирались снять с себя депутатские полномочия в марте этого года, обвинив власти в фальсификации парламентских выборов. Однако тогда депутаты правящей партии "Грузинская мечта" отказалась лишать оппозицию мандатов.Известный банкир Хазарадзе пришел в политику в 2020 году. В тот же год его партия, позицинирующая себя как альтернативная сила, смогла попасть в парламент. Уже после парламентских выборов партия "Лело для Грузии" стала активно сотрудничать с главной оппозиционной силой "Единое национальное движение" по отдельным вопросам.Особо тесным это сотрудничество стало после первого тура выборов в органы местной власти, когда "Лело для Грузии" открыто заявило о вступлении в коалицию с "Нацдвижения" и будущих совместных планах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211101/fraktsiya-lelo-prodolzhit-rabotu-v-parlamente-i-bez-khazaradze-261677794.html

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политика, новости, грузия, мамука хазарадзе