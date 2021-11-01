https://sputnik-georgia.ru/20211101/fraktsiya-lelo-prodolzhit-rabotu-v-parlamente-i-bez-khazaradze-261677794.html

Фракция "Лело" продолжит работу в парламенте и без Хазарадзе

Фракция "Лело" продолжит работу в парламенте и без Хазарадзе

Лидер уходит, но фракция остается – Мамука Хазарадзе решил продолжить политическую борьбу с улицы 01.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Парламентская фракция "Лело – партнерство для Грузии" остается и продолжает работу в парламенте, заявил лидер партии "Лело для Грузии", депутат Мамука Хазарадзе в эфире телеканала TВ "Пирвели".Хазарадзе на акции оппозиции 31 октября объявил, что работа в парламенте для него потеряла смысл, поэтому он выходит из него. Политик решил продолжить борьбу, присоединившись к уличным акциям оппозиции.Депутат парламента Грузии Хазарадзе объявил об отказе от мандата>>"Это мое личное решение, которое я, разумеется, согласовал со своими однопартийцами. Все остальные остаются. Мы используем все трибуны, где есть наши представители, чтобы быть сильными на всех фронтах", – заявил Хазарадзе.По словам Хазарадзе, отказ от мандата – его индивидуальное решение, другие члены фракции остаются в парламенте.Как заявил политик, работая в парламенте, он хотел поделиться с коллегами своим многолетним опытом, но выяснилось, что это никому не нужно, а на него самого смотрят с агрессией и как на врага.В оппозиционную коалицию входят "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Гирчи – Больше свободы", "Дроа" и "Европейская Грузия – движение за свободу".Партия "Лело для Грузии" получила по результатам парламентских выборов 2020 года четыре места в высшем законодательном органе. В мае на базе "Лело" в парламенте была создана фракция "Лело – партнерство для Грузии", куда помимо членов "Лело" – Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Анны Нацвлишвили и Давида Усупашвили, вошли независимые депутаты Саломе Самадашвили, Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, парламент грузии, мамука хазарадзе