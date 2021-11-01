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Фракция "Лело" продолжит работу в парламенте и без Хазарадзе
Фракция "Лело" продолжит работу в парламенте и без Хазарадзе
Лидер уходит, но фракция остается – Мамука Хазарадзе решил продолжить политическую борьбу с улицы 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T10:29+0400
2021-11-01T10:29+0400
2021-11-01T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Парламентская фракция "Лело – партнерство для Грузии" остается и продолжает работу в парламенте, заявил лидер партии "Лело для Грузии", депутат Мамука Хазарадзе в эфире телеканала TВ "Пирвели".Хазарадзе на акции оппозиции 31 октября объявил, что работа в парламенте для него потеряла смысл, поэтому он выходит из него. Политик решил продолжить борьбу, присоединившись к уличным акциям оппозиции.Депутат парламента Грузии Хазарадзе объявил об отказе от мандата>>"Это мое личное решение, которое я, разумеется, согласовал со своими однопартийцами. Все остальные остаются. Мы используем все трибуны, где есть наши представители, чтобы быть сильными на всех фронтах", – заявил Хазарадзе.По словам Хазарадзе, отказ от мандата – его индивидуальное решение, другие члены фракции остаются в парламенте.Как заявил политик, работая в парламенте, он хотел поделиться с коллегами своим многолетним опытом, но выяснилось, что это никому не нужно, а на него самого смотрят с агрессией и как на врага.В оппозиционную коалицию входят "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Гирчи – Больше свободы", "Дроа" и "Европейская Грузия – движение за свободу".Партия "Лело для Грузии" получила по результатам парламентских выборов 2020 года четыре места в высшем законодательном органе. В мае на базе "Лело" в парламенте была создана фракция "Лело – партнерство для Грузии", куда помимо членов "Лело" – Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Анны Нацвлишвили и Давида Усупашвили, вошли независимые депутаты Саломе Самадашвили, Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии, мамука хазарадзе
Фракция "Лело" продолжит работу в парламенте и без Хазарадзе
10:29 01.11.2021 (обновлено: 11:24 01.11.2021)
Лидер уходит, но фракция остается – Мамука Хазарадзе решил продолжить политическую борьбу с улицы
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik.
Парламентская фракция "Лело – партнерство для Грузии" остается и продолжает работу в парламенте, заявил лидер партии "Лело для Грузии", депутат Мамука Хазарадзе в эфире телеканала TВ "Пирвели".
Хазарадзе на акции оппозиции 31 октября объявил, что работа в парламенте для него потеряла смысл, поэтому он выходит из него. Политик решил продолжить борьбу, присоединившись к уличным акциям оппозиции.
"Это мое личное решение, которое я, разумеется, согласовал со своими однопартийцами. Все остальные остаются. Мы используем все трибуны, где есть наши представители, чтобы быть сильными на всех фронтах", – заявил Хазарадзе.
По словам Хазарадзе, отказ от мандата – его индивидуальное решение, другие члены фракции остаются в парламенте.
Как заявил политик, работая в парламенте, он хотел поделиться с коллегами своим многолетним опытом, но выяснилось, что это никому не нужно, а на него самого смотрят с агрессией и как на врага.
"Всю свою энергию я направлю на усиление "Лело и на коалицию, которую мы с друзьями создали, и которая за очень короткое время сыграла важную роль. Хочу вместе с ними начать новый проект, и еще больше усилить эту коалицию. Мы должны подумать о создании новой платформы, на которой соберутся опытные и интеллектуальные люди, новые лица", – сказал Хазарадзе.
В оппозиционную коалицию входят "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Гирчи – Больше свободы", "Дроа" и "Европейская Грузия – движение за свободу".
Партия "Лело для Грузии" получила по результатам парламентских выборов 2020 года четыре места в высшем законодательном органе. В мае на базе "Лело" в парламенте была создана фракция "Лело – партнерство для Грузии", куда помимо членов "Лело" – Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Анны Нацвлишвили и Давида Усупашвили, вошли независимые депутаты Саломе Самадашвили, Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе.
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