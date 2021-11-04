https://sputnik-georgia.ru/20211104/pravitelstva-gruzii-i-germanii-obsuzhdayut-plany-sotrudnichestva-261803405.html

Правительства Грузии и Германии обсуждают планы сотрудничества

Правительства Грузии и Германии обсуждают планы сотрудничества

Правительственные переговоры о сотрудничестве в области развития между Грузией и Германией проводятся каждые два года 04.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Правительственные переговоры между Грузией и Германией, на которых стороны обсуждают планы развития сотрудничества в различных областях, стартовали в Тбилиси в четверг, говорится в сообщении Минфина Грузии.По данным министерства финансов, стороны обсуждают планы будущего партнерства в таких областях, как профессиональное образование, поддержка частного сектора, энергетика и энергоэффективность, а также устойчивое городское развитие.В правительственных переговорах принимают участие как представители посольства Германии и министерства экономического сотрудничества и развития Германии, так и представители Немецкого кредитного банка реконструкции (KfW) и Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).В ходе переговоров планируется подписать ряд соглашений и контрактов. Сами переговоры продлятся до субботы.После предыдущих переговоров с правительством, которые состоялись в 2019 году, Германия выделила Грузии 188,5 миллиона евро, из которых 53 миллиона евро - это грант.Правительственные переговоры о сотрудничестве в области развития между Грузией и Германией проводятся каждые два года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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