Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211104/pravitelstva-gruzii-i-germanii-obsuzhdayut-plany-sotrudnichestva-261803405.html
Правительства Грузии и Германии обсуждают планы сотрудничества
Правительства Грузии и Германии обсуждают планы сотрудничества
Правительственные переговоры о сотрудничестве в области развития между Грузией и Германией проводятся каждые два года 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T22:04+0400
2021-11-04T22:49+0400
экономика
новости
грузия
германия
министерство финансов грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/74/234097405_0:90:1500:934_1920x0_80_0_0_38392e015f5ba7f9f1f78b5b5788c628.jpg
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Правительственные переговоры между Грузией и Германией, на которых стороны обсуждают планы развития сотрудничества в различных областях, стартовали в Тбилиси в четверг, говорится в сообщении Минфина Грузии.По данным министерства финансов, стороны обсуждают планы будущего партнерства в таких областях, как профессиональное образование, поддержка частного сектора, энергетика и энергоэффективность, а также устойчивое городское развитие.В правительственных переговорах принимают участие как представители посольства Германии и министерства экономического сотрудничества и развития Германии, так и представители Немецкого кредитного банка реконструкции (KfW) и Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).В ходе переговоров планируется подписать ряд соглашений и контрактов. Сами переговоры продлятся до субботы.После предыдущих переговоров с правительством, которые состоялись в 2019 году, Германия выделила Грузии 188,5 миллиона евро, из которых 53 миллиона евро - это грант.Правительственные переговоры о сотрудничестве в области развития между Грузией и Германией проводятся каждые два года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211018/razvitie-ekoturizma-v-gruzii-strana-poluchila-grant-ot-germanii-260603672.html
https://sputnik-georgia.ru/20210708/Gruziya-pomogla-Germanii-v-perebroske-voennykh-iz-Afganistana-252258816.html
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/74/234097405_255:0:1500:934_1920x0_80_0_0_88c6bcc5d51961078fda7ff22d75a0aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, германия, министерство финансов грузии

Правительства Грузии и Германии обсуждают планы сотрудничества

22:04 04.11.2021 (обновлено: 22:49 04.11.2021)
© Sputnik / Levan AvlabreliМинистерство финансов Грузии
Министерство финансов Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Levan Avlabreli
Правительственные переговоры о сотрудничестве в области развития между Грузией и Германией проводятся каждые два года
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Правительственные переговоры между Грузией и Германией, на которых стороны обсуждают планы развития сотрудничества в различных областях, стартовали в Тбилиси в четверг, говорится в сообщении Минфина Грузии.
По данным министерства финансов, стороны обсуждают планы будущего партнерства в таких областях, как профессиональное образование, поддержка частного сектора, энергетика и энергоэффективность, а также устойчивое городское развитие.
Природа в регионе Рача. Горные виды - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
Развитие экотуризма в Грузии: страна получила грант от Германии
18 октября, 07:01
В правительственных переговорах принимают участие как представители посольства Германии и министерства экономического сотрудничества и развития Германии, так и представители Немецкого кредитного банка реконструкции (KfW) и Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).
В ходе переговоров планируется подписать ряд соглашений и контрактов. Сами переговоры продлятся до субботы.
После предыдущих переговоров с правительством, которые состоялись в 2019 году, Германия выделила Грузии 188,5 миллиона евро, из которых 53 миллиона евро - это грант.
Представитель Вооруженных сил Германии - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2021
Грузия помогла Германии в переброске военных из Афганистана
8 июля, 22:56
Правительственные переговоры о сотрудничестве в области развития между Грузией и Германией проводятся каждые два года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:04Какие спортсмены и артисты в Грузии будут получать увеличенную стипендию
22:38Распространителей дезинформации о президенте Турции привлекут к уголовной ответственности
22:04Правительства Грузии и Германии обсуждают планы сотрудничества
21:32ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти по плану
21:04Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства
20:43Саакашвили отказался от консилиума врачей в знак протеста
20:22Мировые цены на продовольствие бьют рекорды - новые данные FAO
20:04Помощник замгоссекретаря США прибыла в Грузию
19:47Сильнейший теннисист Грузии досрочно завершил сезон
19:30Власти Нью-Йорка заплатят привившимся от коронавируса детям по сто долларов
19:13"Оппозиционный оазис" в Грузии или перспективы развития района?
18:57После Зугдиди Кутаиси: "Нацдвижение" продолжает акции в городах Грузии
18:39Грузия получила в дар от Польши почти полмиллиона доз вакцины Pfizer
18:23Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции
17:52Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать его на Украину
17:38Попытка №2: лидер партии "Лело" отказывается от депутатского мандата
17:22Илия II просит Саакашвили прекратить голодовку — реакция экс-президента
17:06В Израиле расстреляли криминального авторитета из Грузии
16:34Грузия присоединится к системе QR-кодов Евросоюза в скором времени
16:19"Вы не должны вмешиваться"- Конференция судей Грузии ответила посольствам ЕС и США