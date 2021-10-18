https://sputnik-georgia.ru/20211018/razvitie-ekoturizma-v-gruzii-strana-poluchila-grant-ot-germanii-260603672.html

Развитие экотуризма в Грузии: страна получила грант от Германии

Развитие экотуризма в Грузии: страна получила грант от Германии

Средства предназначены для поддержки местного бизнеса в трех регионах Грузии – Рача, Гурия и Квемо Картли 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T07:01+0400

2021-10-18T07:01+0400

2021-10-18T07:01+0400

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национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии подписала грантовое соглашение в размере 190 тысяч евро с Германским обществом международного сотрудничества для поддержки частного сектора в регионах и развития экотуризма, говорится в сообщении грузинского ведомства.Грантовый проект рассчитан на год и направлен на развитие эко-, агро-, кулинарного и винного туризма, а также поддержку местного бизнеса в трех регионах Грузии – Рача, Гурия и Квемо Картли. Проект включает создание, развитие и диверсификацию конкурентоспособных туристических продуктов и услуг в этих краях.Кроме того, проект обеспечивает поддержку цифровой трансформации, организацию соответствующих обучающих курсов и поддержку региональных тематических фестивалей, а также гастрономических и ознакомительных туров.Цветущий в Грузии туризм сильно пострадал в результате пандемии COVID-19. Работающие в этой отрасли понесли колоссальные убытки. Большая часть практически осталась без средств к существованию. Теперь новые реалии вынуждают приспособиться и найти другие направления в туризме. Именно поэтому большой акцент власти делают на экотуризме.Туристический проект "Винный путь" расширяет свой ареал >>Правительство намеревается сделать Грузию ведущей экотуристической страной в регионе. Благодаря своей многообразной, богатой природе и культуре, а также высококачественному обслуживанию, страна может обеспечить экотуристические предложения на все четыре сезона.С 1 сентября в рамках госпрограммы "Производи в Грузии" власти утвердили отдельный компонент, содействующий развитию экотуризма, который включает не только субсидирование процента и согарантирование кредита, но и выделение грантов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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