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Саломе Зурабишвили назвала избрание новых членов Высшего совета юстиции "непонятным шагом"
Саломе Зурабишвили назвала избрание новых членов Высшего совета юстиции "непонятным шагом"
На недостаточное внимание к судебной реформе властям Грузии неоднократно указывали международные партнеры. Их позицию разделяет и президент Грузии 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно оценила избрание двух новых членов Высшего совета юстиции, назвав это "непонятным шагом".Конференция судей 31 октября избрала двух новых членов Высшего совета юстиции вместо подавших в отставку по личным мотивам. Посольства США и Евросоюза в Грузии назвали этот шаг поспешным, процедура избрания, по их мнению, была "непрозрачной и неконкурентной". Посольство США отреагировало на назначение новых членов Высшего совета юстиции Грузии>>Зурабишвили выразила готовность предоставить платформу для обсуждений этого вопроса.Как заявило ранее посольство США, что процесс не был конкурентным и прозрачным, так как члены Высшего совета были избраны в то время, когда все внимание страны было приковано к выборам в органы местного самоуправления. В свою очередь посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель сказал, что Грузия может лишиться финансовой поддержки из-за поспешного назначения членов Высшего совета юстиции. При этом он прямо заявил, что невыполнение условий судебной реформы лишило Грузию 75 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС в сентябре 2021 года.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в одном из своих комментариев ответ на критику международных партнеров заявил, что судебная система Грузии, после того, как она была реформирована с приходом к власти "Грузинской мечты", опережает в этом вопросе многие страны Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, президент грузии, суд
Саломе Зурабишвили назвала избрание новых членов Высшего совета юстиции "непонятным шагом"
10:22 04.11.2021 (обновлено: 10:58 04.11.2021)
На недостаточное внимание к судебной реформе властям Грузии неоднократно указывали международные партнеры. Их позицию разделяет и президент Грузии
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно оценила избрание двух новых членов Высшего совета юстиции, назвав это "непонятным шагом".
Конференция судей 31 октября избрала двух новых членов Высшего совета юстиции вместо подавших в отставку по личным мотивам. Посольства США и Евросоюза в Грузии назвали этот шаг поспешным, процедура избрания, по их мнению, была "непрозрачной и неконкурентной".
Зурабишвили выразила готовность предоставить платформу для обсуждений этого вопроса.
"Сегодня, исходя из заявленных нами целей, мы обязаны предпринять своевременные и серьезные шаги на нашем европейском пути, чего от нас ждут наши партнеры. С этой точки зрения избрание двух новых членов Высшего совета юстиции в такой форме и в такое время – непонятный шаг, учитывая, какое место совет юстиции занимает в процессе судебной реформы", – заявила Зурабишвили на брифинге.
Как заявило ранее посольство США, что процесс не был конкурентным и прозрачным, так как члены Высшего совета были избраны в то время, когда все внимание страны было приковано к выборам в органы местного самоуправления.
В свою очередь посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель сказал, что Грузия может лишиться финансовой поддержки из-за поспешного назначения членов Высшего совета юстиции. При этом он прямо заявил, что невыполнение условий судебной реформы лишило Грузию 75 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС в сентябре 2021 года.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в одном из своих комментариев ответ на критику международных партнеров заявил, что судебная система Грузии, после того, как она была реформирована с приходом к власти "Грузинской мечты", опережает в этом вопросе многие страны Евросоюза.
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