https://sputnik-georgia.ru/20211104/salome-zurabishvili-nazvala-izbranie-novykh-chlenov-vysshego-soveta-yustitsii-neponyatnym-shagom-261779655.html

Саломе Зурабишвили назвала избрание новых членов Высшего совета юстиции "непонятным шагом"

Саломе Зурабишвили назвала избрание новых членов Высшего совета юстиции "непонятным шагом"

На недостаточное внимание к судебной реформе властям Грузии неоднократно указывали международные партнеры. Их позицию разделяет и президент Грузии 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно оценила избрание двух новых членов Высшего совета юстиции, назвав это "непонятным шагом".Конференция судей 31 октября избрала двух новых членов Высшего совета юстиции вместо подавших в отставку по личным мотивам. Посольства США и Евросоюза в Грузии назвали этот шаг поспешным, процедура избрания, по их мнению, была "непрозрачной и неконкурентной". Посольство США отреагировало на назначение новых членов Высшего совета юстиции Грузии>>Зурабишвили выразила готовность предоставить платформу для обсуждений этого вопроса.Как заявило ранее посольство США, что процесс не был конкурентным и прозрачным, так как члены Высшего совета были избраны в то время, когда все внимание страны было приковано к выборам в органы местного самоуправления. В свою очередь посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель сказал, что Грузия может лишиться финансовой поддержки из-за поспешного назначения членов Высшего совета юстиции. При этом он прямо заявил, что невыполнение условий судебной реформы лишило Грузию 75 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС в сентябре 2021 года.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в одном из своих комментариев ответ на критику международных партнеров заявил, что судебная система Грузии, после того, как она была реформирована с приходом к власти "Грузинской мечты", опережает в этом вопросе многие страны Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210526/Vopreki-prizyvam-v-Vysshem-sovete-yustitsii-Gruzii-poyavilis-novye-litsa-251845651.html

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