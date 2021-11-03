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Посольство США отреагировало на назначение новых членов Высшего совета юстиции Грузии
Посольство США отреагировало на назначение новых членов Высшего совета юстиции Грузии
Международные партнеры еще раз призвали Грузию не спешить с назначением судей и с большим вниманием отнестись к судебной реформе 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T13:01+0400
2021-11-03T13:01+0400
2021-11-03T13:01+0400
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грузия
посольство сша в грузии
судебная реформа
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Процесс назначения новых членов Высшего совета юстиции Грузии не был конкурентным и прозрачным, говорится в заявлении посольства США.Конференция судей 31 октября избрала двух новых членов Высшего совета юстиции вместо подавших в отставку по личным мотивам.Грузия снова может лишиться денег от ЕС и снова из-за судей>>Как отмечено в заявлении посольства США, члены Высшего совета были избраны в то время, когда внимание страны было приковано к выборам в органы местного самоуправления.Не было возможности ни для консультаций, ни для участия широкого спектра квалифицированных кандидатов, ни для значительного вовлечения гражданского общества и соответствующих заинтересованных сторон."Вызывает разочарование то, что судебная власть упустила возможность продемонстрировать прозрачность и снова не смогла выбрать своих представителей (в Высший совет юстиции - ред.) посредством конкурентного и демократического избирательного процесса", - отмечено в заявлении.Там же сказано, что США давно стремятся сформировать корпус квалифицированных и преданных своему делу судей, и призывают к реформам, которые сделают возможным подотчетность судей, подрывающих легитимность судебной системы.Для Грузии жизненно важно вернуться к структурным реформам - Шарль Мишель>>Реформы должны были предусматривать законодательные изменения, предотвращающие корпоративизм, обеспечение принципов демократии, равенства и верховенства закона.Многие квалифицированные профессиональные члены судебной системы, которые исключены из этого процесса из-за закрытости системы, заслуживают лучшего, отмечают в посольстве США."Этичная судебная система является основой соблюдения страной верховенства закона. Доверие к независимой и профессиональной судебной системе, которая служит народу, имеет чрезвычайное значение для устойчивого роста и привлечения инвестиций для грузинского и иностранного бизнеса", - отмечено в заявлении.В заявление дипломатического ведомства подчеркивается, что США продолжат поддерживать реформы, которые повысят подотчетность, профессионализм и прозрачность, а также помогут Грузии создать систему правосудия, которую заслуживает грузинский народ.Ранее на назначение новых членов Высшего совета юстиции отреагировал ЕС. Как заявил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, Грузия может лишиться финансовой поддержки из-за поспешного назначения членов Высшего совета юстиции. При этом он прямо заявил, что невыполнение условий судебной реформы лишило Грузию 75 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС в сентябре 2021 года.В ответ на критику международных партнеров премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в одном из своих комментариев заявил, что судебная система Грузии, после того, как она была реформирована с приходом к власти "Грузинской мечты", опережает в этом вопросе многие страны Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210716/Gosdep-SShA-prizval-vlasti-Gruzii-priostanovit-naznachenie-sudey-Verkhovnogo-suda-252337524.html
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политика, новости, грузия, посольство сша в грузии, судебная реформа
Посольство США отреагировало на назначение новых членов Высшего совета юстиции Грузии
Международные партнеры еще раз призвали Грузию не спешить с назначением судей и с большим вниманием отнестись к судебной реформе
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik.
Процесс назначения новых членов Высшего совета юстиции Грузии не был конкурентным и прозрачным, говорится в заявлении
посольства США.
Конференция судей 31 октября избрала двух новых членов Высшего совета юстиции вместо подавших в отставку по личным мотивам.
Как отмечено в заявлении посольства США, члены Высшего совета были избраны в то время, когда внимание страны было приковано к выборам в органы местного самоуправления.
"Процесс не был ни конкурентным, ни прозрачным. На каждое вакантное место был выдвинут только один кандидат. А объявление о вакансиях, появившихся после досрочных отставок, было сделано незадолго до этого", - говорится в заявлении посольства.
Не было возможности ни для консультаций, ни для участия широкого спектра квалифицированных кандидатов, ни для значительного вовлечения гражданского общества и соответствующих заинтересованных сторон.
"Вызывает разочарование то, что судебная власть упустила возможность продемонстрировать прозрачность и снова не смогла выбрать своих представителей (в Высший совет юстиции - ред.) посредством конкурентного и демократического избирательного процесса", - отмечено в заявлении.
Там же сказано, что США давно стремятся сформировать корпус квалифицированных и преданных своему делу судей, и призывают к реформам, которые сделают возможным подотчетность судей, подрывающих легитимность судебной системы.
Реформы должны были предусматривать законодательные изменения, предотвращающие корпоративизм, обеспечение принципов демократии, равенства и верховенства закона.
"Лидеры судебной системы утверждают, что судебную систему несправедливо критикуют за отсутствие прозрачных, основанных на заслугах назначений, продвижения по службе или изменений. Однако, когда Конференция судей поспешно принимает важные решения без конкурса и прозрачности, это показывает, что она не хочет проводить реформы", - говорится в заявлении.
Многие квалифицированные профессиональные члены судебной системы, которые исключены из этого процесса из-за закрытости системы, заслуживают лучшего, отмечают в посольстве США.
"Этичная судебная система является основой соблюдения страной верховенства закона. Доверие к независимой и профессиональной судебной системе, которая служит народу, имеет чрезвычайное значение для устойчивого роста и привлечения инвестиций для грузинского и иностранного бизнеса", - отмечено в заявлении.
В заявление дипломатического ведомства подчеркивается, что США продолжат поддерживать реформы, которые повысят подотчетность, профессионализм и прозрачность, а также помогут Грузии создать систему правосудия, которую заслуживает грузинский народ.
Ранее на назначение новых членов Высшего совета юстиции отреагировал ЕС. Как заявил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, Грузия может лишиться финансовой поддержки из-за поспешного назначения членов Высшего совета юстиции. При этом он прямо заявил, что невыполнение условий судебной реформы лишило Грузию 75 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС в сентябре 2021 года.
В ответ на критику международных партнеров премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в одном из своих комментариев заявил, что судебная система Грузии, после того, как она была реформирована с приходом к власти "Грузинской мечты", опережает в этом вопросе многие страны Евросоюза.
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