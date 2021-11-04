https://sputnik-georgia.ru/20211104/silneyshiy-tennisist-gruzii-dosrochno-zavershil-sezon-261800752.html

Сильнейший теннисист Грузии досрочно завершил сезон

Сильнейший теннисист Грузии досрочно завершил сезон

В текущем году Басилашвили поднялся с 40 на 21 место в списке сильнейших теннисистов мира и заработал больше полутора миллионов долларов призовых 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T19:47+0400

2021-11-04T19:47+0400

2021-11-04T19:47+0400

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теннис

грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (21 номер в рейтинге АТР) досрочно завершил теннисный сезон.Предположительно из-за травмы, грузинский теннисист снялся с турнира в Стокгольме, который пройдет с 7 по 13 ноября. Этот турнир должен был стать для Басилашвили заключительным в текущем сезоне.есто Басилашвили в Стокгольме выступит представитель Беларуси Илья Ивашка.В середине октября Басилашвили, впервые в своей карьере, вышел в финал турнира из серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, где в трех сетах уступил британцу Камерону Норри – 3:6, 6:4, 1:6. Сразу же после финала Басилашвили пожаловался на здоровье:"Я был очень напряжен. У меня были определенные проблемы со здоровьем. В третьем сете я пытался восстановить дыхание, но у меня не получилось. В последних матчах я также чувствовал определенный дискомфорт, но сейчас это проявилось особенно остро", - сказал тогда Басилашвили.После Индиан-Уэллса Басилашвили принял участие еще в двух турнирах, но оба раза неудачно. В Вене грузин проиграл во втором круге итальянцу Маттео Берреттини (6:7, 6:2, 3:6), а на парижском "Мастерсе" в первом же раунде уступили французу Адриану Маннарино (2:6, 4:6).В целом же, нынешний сезон стал для Басилашвили одним из лучших в карьере. Помимо выхода в финал "Мастерса", грузин победил на двух турнирах из серии АТР-250 – в Дохе и Мюнхене. Эти результаты позволили Басилашвили подняться с 40 на 21 место в списке сильнейших теннисистов мира и заработать больше полутора миллионов долларов призовых.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211101/gruzinskiy-tennisist-proigral-v-pervom-zhe-kruge-parizhskogo-mastersa-261704923.html

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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах