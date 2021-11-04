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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Магнитуда землетрясение составляла 3,7, эпицентр находился в семи километрах от города Они 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T14:17+0400
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новости
грузия
землетрясение
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ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Западной Грузии в 13:50 по тбилисскому времени, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился в семи километрах юго-восточнее города Они в селе Они на глубине 12 км.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

14:17 04.11.2021 (обновлено: 14:28 04.11.2021)
CC BY 2.0 / Ray Bouknight / SeismographСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
CC BY 2.0 / Ray Bouknight / Seismograph
Магнитуда землетрясение составляла 3,7, эпицентр находился в семи километрах от города Они
ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Западной Грузии в 13:50 по тбилисскому времени, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения находился в семи километрах юго-восточнее города Они в селе Они на глубине 12 км.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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