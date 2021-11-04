https://sputnik-georgia.ru/20211104/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-261789102.html
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Магнитуда землетрясение составляла 3,7, эпицентр находился в семи километрах от города Они 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T14:17+0400
2021-11-04T14:17+0400
2021-11-04T14:28+0400
новости
грузия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23240/88/232408813_0:71:1600:971_1920x0_80_0_0_c4073673df6c52eb1c23d762e053a7ae.jpg
ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Западной Грузии в 13:50 по тбилисскому времени, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился в семи километрах юго-восточнее города Они в селе Они на глубине 12 км.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23240/88/232408813_106:0:1494:1041_1920x0_80_0_0_2a7058550eba0dc3dfcb62e703616acc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
14:17 04.11.2021 (обновлено: 14:28 04.11.2021)
Магнитуда землетрясение составляла 3,7, эпицентр находился в семи километрах от города Они
ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Западной Грузии в 13:50 по тбилисскому времени, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения находился в семи километрах юго-восточнее города Они в селе Они на глубине 12 км.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.