https://sputnik-georgia.ru/20211105/abba-vypustila-pervyy-za-40-let-albom--o-chem-plastinka-261824439.html
ABBA выпустила первый за 40 лет альбом: о чем пластинка?
ABBA выпустила первый за 40 лет альбом: о чем пластинка?
Новые песни легендарного коллектива посвящены дружбе, преданности, свободе в личной жизни и творческому пути ABBA 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T17:55+0400
2021-11-05T17:55+0400
2021-11-05T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Знаменитая шведская поп-группа ABBA эпически вернулась на сцену спустя 40 лет - новую пластинку культового коллектива обсуждает весь мир.Как утверждает участник квартета Бьорн Ульвеус, время и стиль не смогли повлиять на новую музыку ABBA. По информации BBC, известные музыканты постарались воссоздать дух легендарной группы, "потому что в современной музыке нет ничего, что бы захватывало, ничего, чему хотелось бы подражать". Так, в частности, выразился другой участник ABBA, Бенни Андерссон.Трагедия в Швеции: что произошло перед концертом ABBA? >>>К слову, некоторые песни, вошедшие в новый альбом ABBA, были написаны Ульвеусом и Андерссоном еще в 2018 году. Это композиции I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down. Позже к работе над записью песен присоединились Агнете Фельтског и Анни-Фрид Лингстад."Они с радостью откликнулись на наше предложение и записали вокальные партии. А потом мы подумали, почему бы не сочинить еще парочку? И никто нас не заставлял", — сказал Бьорн.ABBA — знаменитейший коллектив за всю историю популярной музыки. Музыкальная группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, стала мегапопулярна после победы на международном песенном конкурсе Евровидение-1974 с композицией "Waterloo". Ее до сих пор считают одной из величайших на международном песенном конкурсе.Любопытно, что в феномене ABBA была мощная любовная составляющая. Ведь на пике славы группа состояла из двух супружеских пар: Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског, а также Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Правда, обе эти супружеские четы распались еще за время совместной работы в коллективе.Напомним, последний студийный альбом группы "The Visitors" был представлен в 1981 году, а спустя более десяти лет были обнародованы еще три неизданные мелодии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, в мире, швеция, abba, музыка, зарубежные звезды
ABBA выпустила первый за 40 лет альбом: о чем пластинка?
Новые песни легендарного коллектива посвящены дружбе, преданности, свободе в личной жизни и творческому пути ABBA
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Знаменитая шведская поп-группа ABBA эпически вернулась на сцену спустя 40 лет - новую пластинку культового коллектива обсуждает весь мир.
Как утверждает участник квартета Бьорн Ульвеус, время и стиль не смогли повлиять на новую музыку ABBA. По информации BBC
, известные музыканты постарались воссоздать дух легендарной группы, "потому что в современной музыке нет ничего, что бы захватывало, ничего, чему хотелось бы подражать". Так, в частности, выразился другой участник ABBA, Бенни Андерссон.
К слову, некоторые песни, вошедшие в новый альбом ABBA, были написаны Ульвеусом и Андерссоном еще в 2018 году. Это композиции I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down. Позже к работе над записью песен присоединились Агнете Фельтског и Анни-Фрид Лингстад.
"Они с радостью откликнулись на наше предложение и записали вокальные партии. А потом мы подумали, почему бы не сочинить еще парочку? И никто нас не заставлял", — сказал Бьорн.
Песни из нового альбома посвящены самым разным темам: дружбе, преданности, свободе в личной жизни, изменению климата и творческому пути ABBA. Всего в пластинке десять композиций.
ABBA — знаменитейший коллектив за всю историю популярной музыки. Музыкальная группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, стала мегапопулярна после победы на международном песенном конкурсе Евровидение-1974 с композицией "Waterloo". Ее до сих пор считают одной из величайших на международном песенном конкурсе.
Любопытно, что в феномене ABBA была мощная любовная составляющая. Ведь на пике славы группа состояла из двух супружеских пар: Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског, а также Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Правда, обе эти супружеские четы распались еще за время совместной работы в коллективе.
Напомним, последний студийный альбом группы "The Visitors" был представлен в 1981 году, а спустя более десяти лет были обнародованы еще три неизданные мелодии.
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