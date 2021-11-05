https://sputnik-georgia.ru/20211105/bolelschiki-smogut-posetit-futbolnyy-match-mezhdu-gruziey-i-shvetsiey-261834527.html

Болельщики смогут посетить футбольный матч между Грузией и Швецией

Болельщики смогут посетить футбольный матч между Грузией и Швецией

В связи с пандемией COVID-19, приобрести билеты на матч смогут порядка 6,6 тысячи болельщиков 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T22:05+0400

2021-11-05T22:05+0400

2021-11-05T22:39+0400

грузия

батуми

футбол

федерация футбола грузии

болельщики

сборная грузии по футболу

стадион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1c/249828282_0:89:2001:1214_1920x0_80_0_0_df15a1daecd0e365cf18721bec6e1494.jpg

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. На отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Швеции, который состоится 11 ноября в Батуми, будут допущены 33 процента болельщиков от общей вместимости стадиона, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, приобрести билеты на матч смогут порядка 6,6 тысячи болельщиков.При этом, чтобы попасть на стадион, необходимо предоставить: справку о полной вакцинации, или отрицательный результат PCR-теста, сделанного в течение 72 часов, или отрицательный ответ теста на наличие антител, сделанного в течение 24 часов, или справку о перенесенном коронавирусе за последние шесть месяцев.Все находящиеся на территории стадиона обязаны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.Продажа билетов, которые будут стоить 5, 15 или 25 лари, начнется 8 ноября в 12:00 по тбилисскому времени на сайте TKT.ge.Матч против Швеции станет для сборной Грузии заключительным в нынешнем отборочном цикле. В семи встречах подопечные Вилли Саньоля набрали четыре очка (ничья с Грецией 1:1 и победа над Косово 2:1) и занимают в группе "В" четвертое место.Что касается сборной Швеции, то скандинавы единолично возглавляют группу "В", набрав в шести матчах 15 очков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211104/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-futbolu-na-otborochnyy-match-chm-2022-protiv-shvetsii-261795587.html

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, батуми, футбол, федерация футбола грузии, болельщики, сборная грузии по футболу, стадион