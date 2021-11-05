https://sputnik-georgia.ru/20211105/bolelschiki-smogut-posetit-futbolnyy-match-mezhdu-gruziey-i-shvetsiey-261834527.html
Болельщики смогут посетить футбольный матч между Грузией и Швецией
Болельщики смогут посетить футбольный матч между Грузией и Швецией
В связи с пандемией COVID-19, приобрести билеты на матч смогут порядка 6,6 тысячи болельщиков 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T22:05+0400
2021-11-05T22:05+0400
2021-11-05T22:39+0400
грузия
батуми
футбол
федерация футбола грузии
болельщики
сборная грузии по футболу
стадион
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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. На отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Швеции, который состоится 11 ноября в Батуми, будут допущены 33 процента болельщиков от общей вместимости стадиона, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, приобрести билеты на матч смогут порядка 6,6 тысячи болельщиков.При этом, чтобы попасть на стадион, необходимо предоставить: справку о полной вакцинации, или отрицательный результат PCR-теста, сделанного в течение 72 часов, или отрицательный ответ теста на наличие антител, сделанного в течение 24 часов, или справку о перенесенном коронавирусе за последние шесть месяцев.Все находящиеся на территории стадиона обязаны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.Продажа билетов, которые будут стоить 5, 15 или 25 лари, начнется 8 ноября в 12:00 по тбилисскому времени на сайте TKT.ge.Матч против Швеции станет для сборной Грузии заключительным в нынешнем отборочном цикле. В семи встречах подопечные Вилли Саньоля набрали четыре очка (ничья с Грецией 1:1 и победа над Косово 2:1) и занимают в группе "В" четвертое место.Что касается сборной Швеции, то скандинавы единолично возглавляют группу "В", набрав в шести матчах 15 очков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211104/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-futbolu-na-otborochnyy-match-chm-2022-protiv-shvetsii-261795587.html
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грузия, батуми, футбол, федерация футбола грузии, болельщики, сборная грузии по футболу, стадион
Болельщики смогут посетить футбольный матч между Грузией и Швецией
22:05 05.11.2021 (обновлено: 22:39 05.11.2021)
В связи с пандемией COVID-19, приобрести билеты на матч смогут порядка 6,6 тысячи болельщиков
ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik.
На отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Швеции, который состоится 11 ноября в Батуми, будут допущены 33 процента болельщиков от общей вместимости стадиона, говорится в сообщении
Федерации футбола Грузии.
Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, приобрести билеты на матч смогут порядка 6,6 тысячи болельщиков.
При этом, чтобы попасть на стадион, необходимо предоставить: справку о полной вакцинации, или отрицательный результат PCR-теста, сделанного в течение 72 часов, или отрицательный ответ теста на наличие антител, сделанного в течение 24 часов, или справку о перенесенном коронавирусе за последние шесть месяцев.
Все находящиеся на территории стадиона обязаны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.
Продажа билетов, которые будут стоить 5, 15 или 25 лари, начнется 8 ноября в 12:00 по тбилисскому времени на сайте TKT.ge
.
Матч против Швеции станет для сборной Грузии заключительным в нынешнем отборочном цикле. В семи встречах подопечные Вилли Саньоля набрали четыре очка (ничья с Грецией 1:1 и победа над Косово 2:1) и занимают в группе "В" четвертое место.
Что касается сборной Швеции, то скандинавы единолично возглавляют группу "В", набрав в шести матчах 15 очков.
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