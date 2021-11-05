https://sputnik-georgia.ru/20211105/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-5340-261806983.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5340

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5340

За последние 24 часа от коронавируса скончались 62 человека, вылечились 3 631 пациент, а с начала пандемии – 681 919 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T10:49+0400

2021-11-05T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 340. Скончались 62 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 743 511 случаев заражения.Грузия получила в дар от Польши почти полмиллиона доз вакцины Pfizer>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 631 человек, с начала пандемии – 681 919. Скончались 10 300.За сутки сделано 55 301 тест, в том числе 32 544 на антиген и 2 757 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 9,66%, за последние 14 дней – 9,45%, за последние семь дней – 9,99%.К этому времени в Грузии сделано 1 995 150 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 063.В карантине в данное время находятся 36 человек, в стационарах – 6 666, в ковид-гостиницах – 1 242.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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