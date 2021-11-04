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Грузия получила в дар от Польши почти полмиллиона доз вакцины Pfizer
Грузия получила в дар от Польши почти полмиллиона доз вакцины Pfizer
Вакцины, предоставленные Грузии Польшей, поступят в страну в пять этапов 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T18:39+0400
2021-11-04T18:39+0400
2021-11-04T18:42+0400
пятая волна
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Правительство Польши передало 468 тысяч доз вакцины Pfizer в дар Грузии, информацию распространяет посольство Польши.В связи с ухудшением эпидситуации в стране Грузия активизирует процесс вакцинации. Прививки сейчас делаются населению тремя вакцинами, самой популярной из которых является Pfizer. Только 1% скончавшихся от коронавируса в Грузии был вакцинирован>>"Я надеюсь, что население будет активно использовать эту вакцину, и, наконец, с помощью вакцинации мы завершим текущую пятую волну и пандемию. В случае необходимости, Польша снова поможет Грузии", - сказал посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич.Первая часть груза уже поступила в Грузию. При этом, по данным министерства здравоохранения, вакцина Pfizer поступит в страну в пять этапов в течение ближайшей недели.Вакцина Pfizer признана Всемирной организацией здравоохранения. Компания Pfizer разработала вакцину в сотрудничестве с немецким партнером Biontec.В церемонии передачи первой партии вакцины из Польши приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич, заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили и руководитель Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.К этому времени в Грузии сделано 1 990 501 прививки. По данным на 4 ноября, двумя дозами вакцинировано 946 395 человек. Это составляет 33,1% взрослого населения страны. Согласно национальному плану, к концу года должно быть вакцинировано более 60% взрослого населения.В Грузии вакцинация от коронавируса началась 15 марта, но массовый характер кампания обрела только с 5 июля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211104/massirovannaya-ataka-na-koronavirus-v-gruzii-rasshiryayut-areal-marafona-vaktsinatsii-261786034.html
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Грузия получила в дар от Польши почти полмиллиона доз вакцины Pfizer
18:39 04.11.2021 (обновлено: 18:42 04.11.2021)
Вакцины, предоставленные Грузии Польшей, поступят в страну в пять этапов
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik.
Правительство Польши передало 468 тысяч доз вакцины Pfizer в дар Грузии, информацию распространяет посольство
Польши.
В связи с ухудшением эпидситуации в стране Грузия активизирует процесс вакцинации. Прививки сейчас делаются населению тремя вакцинами, самой популярной из которых является Pfizer.
"Я надеюсь, что население будет активно использовать эту вакцину, и, наконец, с помощью вакцинации мы завершим текущую пятую волну и пандемию. В случае необходимости, Польша снова поможет Грузии", - сказал посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич.
Первая часть груза уже поступила в Грузию. При этом, по данным министерства здравоохранения, вакцина Pfizer поступит в страну в пять этапов в течение ближайшей недели.
Вакцина Pfizer признана Всемирной организацией здравоохранения. Компания Pfizer разработала вакцину в сотрудничестве с немецким партнером Biontec.
В церемонии передачи первой партии вакцины из Польши приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич, заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили и руководитель Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
К этому времени в Грузии сделано 1 990 501 прививки. По данным на 4 ноября, двумя дозами вакцинировано 946 395 человек. Это составляет 33,1% взрослого населения страны. Согласно национальному плану, к концу года должно быть вакцинировано более 60% взрослого населения.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась 15 марта, но массовый характер кампания обрела только с 5 июля.
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