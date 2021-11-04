https://sputnik-georgia.ru/20211104/gruziya-poluchila-v-dar-ot-polshi-pochti-polmilliona-doz-vaktsiny-pfizer-261798608.html

Грузия получила в дар от Польши почти полмиллиона доз вакцины Pfizer

Грузия получила в дар от Польши почти полмиллиона доз вакцины Pfizer

Вакцины, предоставленные Грузии Польшей, поступят в страну в пять этапов 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T18:39+0400

2021-11-04T18:39+0400

2021-11-04T18:42+0400

пятая волна

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грузия

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Правительство Польши передало 468 тысяч доз вакцины Pfizer в дар Грузии, информацию распространяет посольство Польши.В связи с ухудшением эпидситуации в стране Грузия активизирует процесс вакцинации. Прививки сейчас делаются населению тремя вакцинами, самой популярной из которых является Pfizer. Только 1% скончавшихся от коронавируса в Грузии был вакцинирован>>"Я надеюсь, что население будет активно использовать эту вакцину, и, наконец, с помощью вакцинации мы завершим текущую пятую волну и пандемию. В случае необходимости, Польша снова поможет Грузии", - сказал посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич.Первая часть груза уже поступила в Грузию. При этом, по данным министерства здравоохранения, вакцина Pfizer поступит в страну в пять этапов в течение ближайшей недели.Вакцина Pfizer признана Всемирной организацией здравоохранения. Компания Pfizer разработала вакцину в сотрудничестве с немецким партнером Biontec.В церемонии передачи первой партии вакцины из Польши приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич, заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили и руководитель Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.К этому времени в Грузии сделано 1 990 501 прививки. По данным на 4 ноября, двумя дозами вакцинировано 946 395 человек. Это составляет 33,1% взрослого населения страны. Согласно национальному плану, к концу года должно быть вакцинировано более 60% взрослого населения.В Грузии вакцинация от коронавируса началась 15 марта, но массовый характер кампания обрела только с 5 июля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211104/massirovannaya-ataka-na-koronavirus-v-gruzii-rasshiryayut-areal-marafona-vaktsinatsii-261786034.html

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