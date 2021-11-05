https://sputnik-georgia.ru/20211105/festival-khorovoy-muzyki-prokhodit-v-tbilisi--261822050.html

Фестиваль хоровой музыки проходит в Тбилиси

Фестиваль хоровой музыки проходит в Тбилиси

Посещение всех концертов свободное. Но организаторы фестиваля напоминают о мерах предосторожности - маски, дезинфекция рук, соцдистанция 05.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Одиннадцатый по счету Тбилисский фестиваль хоровой музыки открылся в столице и продлится до 11 ноября.В программе - выступления Горийского женского камерного хора, хора музыкального факультета Университета театра и кино им. Ш. Руставели, девичьего хора Батумской музыкальной школы имени Р. Лагидзе, вокального ансамбля юношей "Пиросмани" и других коллективов. Всего пройдет шесть концертов и один мастер-класс.Посещение всех музыкальных вечеров свободное. Однако организаторы фестиваля напоминают гостям о мерах предосторожности – все мероприятия проходят в строгом соответствии с ковид-рекомендациями Минздрава.Концерты проходят в Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили, Тбилисском соборе Успения пресвятой богоматери и в Художественной школе № 28 Зураба Анджапаридзе.Тбилисский международный фестиваль хоровой музыки учрежден в 2011 году по инициативе мэрии Тбилиси. Цель фестиваля осталась неизменной - развитие грузинской хоровой музыки, содействие сохранению традиций хорового исполнения, знакомство публики с работой коллективов, работающих в Грузии и за рубежом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211105/mezhdunarodnyy-festival-kamernoy-muzyki-proydet-na-zapade-gruzii-261765978.html

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культура, новости, грузия, тбилиси, горийский женский камерный хор, музыка