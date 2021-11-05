https://sputnik-georgia.ru/20211105/mezhdunarodnyy-festival-kamernoy-muzyki-proydet-na-zapade-gruzii-261765978.html

Международный фестиваль камерной музыки пройдет на западе Грузии

Международный фестиваль камерной музыки пройдет на западе Грузии

В этот раз фестиваль будет посвящен 100-летию известного грузинского композитора Реваза Лагидзе 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T08:01+0400

2021-11-05T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Музыканты из Грузии, Сербии и Польши выступят под открытым небом на VII Международном фестивале камерной музыки "Камерата Салхино", который пройдет с 5 по 7 ноября на западе Грузии, сообщают организаторы.Фестиваль по традиции состоится в осенней резиденции мегрельского княжества Дадиани в Салхино (регион Самегрело - Земо Сванети), на территории аллеи резиденции, которая насчитывает двухвековую историю.Грузино-российский фильм "Джонджоли" наградили в Германии >>>Резиденция Дадиани в Салхино была построена генералом-лейтенантом русской службы, князем Леваном V Дадиани (1793-1846) на берегу реки Техура в первой половине XIX века. Сейчас она принадлежит Патриархии Грузии. Здесь одно из немногих мест в Самегрело, где производится виноград и вино Оджалеши.Организаторы отмечают, что в этот раз фестиваль будет посвящен 100-летию известного грузинского композитора Реваза Лагидзе.Фестиваль откроется 5 ноября вечером камерно-инструментальной музыки. На концерте выступят сербский аккордеонист Петар Марич, польский гитарный дуэт Woch & Guzik, а также струнный квартет Гии Канчели.На следующий день, 6 ноября, состоится лекция-концерт на тему "Мадригалы европейского Возрождения". Перед зрителями выступят Камерный коллектив фестиваля и дирижер Арчил Ушверидзе. Концерт пройдет во Дворце при ограниченном количестве зрителей.Завершится фестиваль концертом грузинской киномузыки, а выступят на нем камерный оркестр Тбилисского оперного театра под руководстве Ники Никваишвили.Цель мероприятия – развитие культурной жизни и туризма в регионе, а также восстановление существовавшей во Дворце до ХХ века традиции салонных и культурных вечеров, основателями которых были как сами князья Дадиани, так и породнившаяся с ними французская династия Мюратов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211026/vnuk-chaplina-dzheyms-terre-stanet-khedlaynerom-tbilisskogo-teatralnogo-festivalya--261488462.html

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культура, новости, грузия, музыка, дворец нико дадиани, самегрело