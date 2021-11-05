https://sputnik-georgia.ru/20211105/grazhdanin-rossii-obvinyaetsya-v-makhinatsiyakh-s-zemelnymi-uchastkami-v-tbilisi-261813942.html

Иностранец обвиняется в махинациях с земельными участками в Тбилиси

Иностранец обвиняется в махинациях с земельными участками в Тбилиси

Задержанный, по данным следствия, пытался присвоить земельные участки в столице, рыночная стоимость которых составляет 16 млн лари 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T13:01+0400

2021-11-05T13:01+0400

2021-11-05T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Гражданин России задержан в Грузии по обвинению в присвоении чужого имущества в крупном размере и фальсификации документов, сообщается на сайте Следственной службы Минфина.По данным следствия, обвиняемый с помощью других лиц намереваясь присвоить два земельных участка в Тбилиси общей площадью в 47,8 тысячи кв. м, сфальсифицировал договор о купле-продаже доли компании, которой они принадлежали. Став таким образом единственным владельцем компании, он переоформил земельные участки на зарегистрированную на него другую компанию.Афера на миллионы: бизнесмен в Грузии обвиняется в мошенничестве>>Гражданин России был задержан в момент, когда пытался заложить земельные участки в ипотеку и получить за них 200 тысяч долларов. На время следствия на земельные участки наложен арест.По предварительным данным, рыночная стоимость незаконно присвоенных земельных участков превышает 16 миллионов лари.Уголовное дело возбуждено по статьям "Мошенничество" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных документов". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.Устанавливаются другие участники преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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