https://sputnik-georgia.ru/20211105/gruzinskiy-dzyudoist-stal-pobeditelem-turnira-v-baku-261831767.html

Грузинский дзюдоист стал победителем турнира в Баку

Грузинский дзюдоист стал победителем турнира в Баку

Во второй соревновательный день "Большого шлема" в Баку сборная Грузии будет представлена тремя спортсменами 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T20:44+0400

2021-11-05T20:44+0400

2021-11-05T20:44+0400

спорт

новости

грузия

баку

гран-при по дзюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24480/61/244806166_0:97:1840:1132_1920x0_80_0_0_15718f459629d83be681c515e57b4cf8.jpg

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Грузинский дзюдоист Джаба Папинашвили стал победителем турнира из серии "Большой шлем", стартовавшего в Баку.В финале соревнований в весовой категории до 60 кг Папинашвили победил представителя России Альберта Огузова. Для грузинского дзюдоиста это первый пьедестал в карьере на турнирах такого высокого уровня.В первый день турнира на татами вышли еще два дзюдоиста сборной Грузии в весовой категории до 66 кг, но оба остались без наград. Важа Маргвелашвили в первой же схватке уступил японцу Юджи Аида, а Баграт Ниниашвили в ¼ финала проиграл Денису Виеру из Молдовы.Во второй соревновательный день "Большого шлема" в Баку сборная Грузии будет представлена тремя спортсменами. В категории до 73 кг выступит Джумбер Меладзе, а в категории до 81 кг Гига Гигаури и Торнике Паландашвили.В турнире в Баку принимают участие 196 дзюдоистов (129 мужчин и 67 женщин) из 29 стран мира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211019/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-dzyudo-na-turnire-v-baku-261311610.html

баку

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, баку, гран-при по дзюдо