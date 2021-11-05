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Грузинский дзюдоист стал победителем турнира в Баку
Грузинский дзюдоист стал победителем турнира в Баку
Во второй соревновательный день "Большого шлема" в Баку сборная Грузии будет представлена тремя спортсменами 05.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Грузинский дзюдоист Джаба Папинашвили стал победителем турнира из серии "Большой шлем", стартовавшего в Баку.В финале соревнований в весовой категории до 60 кг Папинашвили победил представителя России Альберта Огузова. Для грузинского дзюдоиста это первый пьедестал в карьере на турнирах такого высокого уровня.В первый день турнира на татами вышли еще два дзюдоиста сборной Грузии в весовой категории до 66 кг, но оба остались без наград. Важа Маргвелашвили в первой же схватке уступил японцу Юджи Аида, а Баграт Ниниашвили в ¼ финала проиграл Денису Виеру из Молдовы.Во второй соревновательный день "Большого шлема" в Баку сборная Грузии будет представлена тремя спортсменами. В категории до 73 кг выступит Джумбер Меладзе, а в категории до 81 кг Гига Гигаури и Торнике Паландашвили.В турнире в Баку принимают участие 196 дзюдоистов (129 мужчин и 67 женщин) из 29 стран мира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, баку, гран-при по дзюдо

Грузинский дзюдоист стал победителем турнира в Баку

20:44 05.11.2021
© Sputnik / STRINGERДжаба Папинашвили. Дзюдо. Мужчины
Джаба Папинашвили. Дзюдо. Мужчины - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / STRINGER
Во второй соревновательный день "Большого шлема" в Баку сборная Грузии будет представлена тремя спортсменами
ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Грузинский дзюдоист Джаба Папинашвили стал победителем турнира из серии "Большой шлем", стартовавшего в Баку.
В финале соревнований в весовой категории до 60 кг Папинашвили победил представителя России Альберта Огузова. Для грузинского дзюдоиста это первый пьедестал в карьере на турнирах такого высокого уровня.
В первый день турнира на татами вышли еще два дзюдоиста сборной Грузии в весовой категории до 66 кг, но оба остались без наград. Важа Маргвелашвили в первой же схватке уступил японцу Юджи Аида, а Баграт Ниниашвили в ¼ финала проиграл Денису Виеру из Молдовы.
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Назван состав сборной Грузии по дзюдо на турнире в Баку
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Во второй соревновательный день "Большого шлема" в Баку сборная Грузии будет представлена тремя спортсменами. В категории до 73 кг выступит Джумбер Меладзе, а в категории до 81 кг Гига Гигаури и Торнике Паландашвили.
В турнире в Баку принимают участие 196 дзюдоистов (129 мужчин и 67 женщин) из 29 стран мира.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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