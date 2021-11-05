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Командно-штабные учения "Дидгори 2021" окрылись в Грузии
Командно-штабные учения "Дидгори 2021" окрылись в Грузии
Учения проводятся для усиления координации и улучшения взаимодействия между государственными органами в боевых и кризисных ситуациях 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T18:58+0400
2021-11-05T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Официальная церемония открытия Межведомственных командно-штабных учений "Дидгори 2021" состоялась в Объединенном центре подготовки и оценки (JTEC) в Крцаниси (близ Тбилиси), а также в расположении 2-й пехотной бригады в Сенаки (Западная Грузия), говорится в сообщении Минобороны в Facebook.Межведомственные учения в этом году проводятся в восьмой раз с 8 по 12 ноября. "Дидгори 2021" включает в себя полевые компоненты с привлечением войск в различные учебные центры по всей Грузии.Цель учений - усиление координации и улучшение взаимодействия между государственными органами в боевых и кризисных ситуациях. В этом году учения проводятся по распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, планирование и выполнение которого возглавляют Силы обороныМногонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии &gt;&gt;В этом году в ходе обучения впервые будет использоваться новая система моделирования VBS3 (Virtual Battlefield), которая позволяет учебному подразделению и руководству отслеживать текущие события в режиме реального времени и отображать их на общей оперативной картине.В учениях в штабах оперативного и стратегического уровня примут участие представители администрации президента Грузии, парламента и всех государственных ведомств.Как отметили в Минобороны, межведомственные учения проводятся в этом году в восьмой раз и, в отличие от предыдущих учений, являются более масштабными.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, учения, оборона грузии

Командно-штабные учения "Дидгори 2021" окрылись в Грузии

18:58 05.11.2021
© Ministry of Defence of GeorgiaКомандно-штабные учения "Дидгори 2021" окрылись в Грузии
Командно-штабные учения Дидгори 2021 окрылись в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
© Ministry of Defence of Georgia
Учения проводятся для усиления координации и улучшения взаимодействия между государственными органами в боевых и кризисных ситуациях
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Официальная церемония открытия Межведомственных командно-штабных учений "Дидгори 2021" состоялась в Объединенном центре подготовки и оценки (JTEC) в Крцаниси (близ Тбилиси), а также в расположении 2-й пехотной бригады в Сенаки (Западная Грузия), говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Межведомственные учения в этом году проводятся в восьмой раз с 8 по 12 ноября. "Дидгори 2021" включает в себя полевые компоненты с привлечением войск в различные учебные центры по всей Грузии.
Цель учений - усиление координации и улучшение взаимодействия между государственными органами в боевых и кризисных ситуациях. В этом году учения проводятся по распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, планирование и выполнение которого возглавляют Силы обороны
Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии >>
В этом году в ходе обучения впервые будет использоваться новая система моделирования VBS3 (Virtual Battlefield), которая позволяет учебному подразделению и руководству отслеживать текущие события в режиме реального времени и отображать их на общей оперативной картине.
В учениях в штабах оперативного и стратегического уровня примут участие представители администрации президента Грузии, парламента и всех государственных ведомств.
Как отметили в Минобороны, межведомственные учения проводятся в этом году в восьмой раз и, в отличие от предыдущих учений, являются более масштабными.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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