https://sputnik-georgia.ru/20211105/konkurs-na-semki-filma-o-tsare-davide-stroitele-v-gruzii-otobrany-tri-proekta-261820628.html

Конкурс на съемки фильма о царе Давиде Строителе: в Грузии отобраны три проекта

Конкурс на съемки фильма о царе Давиде Строителе: в Грузии отобраны три проекта

Министерство культуры Грузии объявило о конкурсе 12 августа по случаю 900-летия победы в Дидгорской битве 05.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Три проекта вошли в шорт-лист конкурса Минкультуры Грузии для создания полнометражного художественного фильма о деятельности и жизни царя Давида Строителя, сообщает пресс-служба ведомства.Министерство культуры Грузии объявило о конкурсе 12 августа по случаю 900-летия победы в Дидгорской битве. Проекты-победители первого этапа были выявлены конкурсной комиссией в составе семи человек – это известные режиссеры, историки и писатели.Всего в рамках конкурса в министерство подали заявки десять претендентов, однако в короткий лист попали три проекта:Выбранный проект или проекты будут профинансированы пятью тысячами лари, а кинокомпания до 1 февраля 2022 года должна будет предоставить подробный сценарий без диалогов объемом не менее 30 и не более 40 страниц. По окончании этого этапа комиссия окончательно определит победителя и передаст данные Министерству культуры.Как ранее отмечала министр Тея Цулукиани, права на фильм принадлежат государству как заказчику и спонсору. Авторские права принадлежат основной творческой группе фильма. В итоге министерство выделит победителю сумму, эквивалентную 7,5 тысячи долларам США, но в национальной валюте.В общей сложности компания-победитель получит до 20 тысяч долларов за работу над сценарием и фильмом. На работу кинокомпании дается 7,5 месяца.Чем прославился Давид Строитель?Давид IV Строитель (1073-1125) – царь Грузии (1089-1125) из династии Багратионов. Является одним из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии, во время царствования которого грузинские княжества были объединены в централизованное государство.Особенно царь Давид прославился Дидгорской битвой, в которой против 300-тысячной армии тюрков-сельджуков выступил с войском из 40 тысяч грузин, 15 тысяч кипчаков, 500 аланов и 100 крестоносцев, которые прибыли в Грузию с посольством иерусалимского царя Балдуина II.В результате одержанных царем побед границы Грузинского царства расширились "от Никопсии до Дербентского моря и от Осетии до Арагаца". Титул царя Давида Строителя звучал так: "Царь абхазов, картвелов, ранов, кахов и армян".Царь уделял большое внимание строительству городов, дорог, мостов, дворцов и караван-сараев. Давид содействовал развитию просвещения, основал в Грузии Гелатскую академию, отличался веротерпимостью. Провел военную и церковную реформу.За свою созидательную деятельность царь Давид IV был прозван Строителем. Похоронен в Гелатском монастыре и причислен Грузинской православной церковью к лику святых.Именем Давида Строителя названы в Грузии церкви, учебные заведения, учреждения, проспекты, площади и улицы, а также международный аэропорт в Кутаиси. Медаль святого царя Давида Строителя – высшая награда Грузинской Академии наук.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, давид агмашенебели, история, грузинское кино, кино, министерство культуры, спорта и молодежи грузии