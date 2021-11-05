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ЦИК Грузии пересчитал голоса еще на 15 участках
ЦИК Грузии пересчитал голоса еще на 15 участках
Пересчет голосов на 15 избирательных участках на основе жалоб НПО не выявил разницы с первоначальными данными 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T16:37+0400
2021-11-05T16:37+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Окружные избирательные комиссии пересчитали результаты голосования во втором туре местных выборов в Грузии 30 октября еще на 15 участках на основе жалоб неправительственных организаций, заявила пресс-спикер ЦИК Хатуна Иоселиани на брифинге.На прошлой неделе граждане Грузии выбирали во втором туре мэров 20 районов и городов и отдельных мажоритарных депутатов в 24 сакребуло - местные совещательные органы.ЦИК Грузии пересчитал данные еще 58 избирательных участков&gt;&gt;По словам пресс-спикера ЦИК, пересчета результатов голосования потребовали неправительственные организации, наблюдавшие за ходом выборов."Всего организации внесли жалобы по результатам голосования на 42 участках, отсюда три участка были пересчитаны по рекомендации ЦИК до рассмотрения жалоб. Еще три участка попали в число обязательных к пересчету, а 15 было пересчитано на основе жалоб", - заявила Иоселиани.Она сообщила, что пересчет не выявил разницы с данными голосования, зафиксированными участковыми комиссиями.Всего ЦИК Грузии уже пересчитал данные с 274 участков. Между тем партии и НПО внесли 139 жалоб по результатам голосования, из которых только одна еще рассматривается. Всего же ЦИК удовлетворил полностью или частично 21 жалобу, остальные либо не были удовлетворены, либо не рассматривались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, цик грузии, местные выборы

ЦИК Грузии пересчитал голоса еще на 15 участках

16:37 05.11.2021
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы - пересчет бюллетеней в тбилисском Дворце спорта
Местные выборы - пересчет бюллетеней в тбилисском Дворце спорта - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Пересчет голосов на 15 избирательных участках на основе жалоб НПО не выявил разницы с первоначальными данными
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Окружные избирательные комиссии пересчитали результаты голосования во втором туре местных выборов в Грузии 30 октября еще на 15 участках на основе жалоб неправительственных организаций, заявила пресс-спикер ЦИК Хатуна Иоселиани на брифинге.
На прошлой неделе граждане Грузии выбирали во втором туре мэров 20 районов и городов и отдельных мажоритарных депутатов в 24 сакребуло - местные совещательные органы.
ЦИК Грузии пересчитал данные еще 58 избирательных участков>>
По словам пресс-спикера ЦИК, пересчета результатов голосования потребовали неправительственные организации, наблюдавшие за ходом выборов.
"Всего организации внесли жалобы по результатам голосования на 42 участках, отсюда три участка были пересчитаны по рекомендации ЦИК до рассмотрения жалоб. Еще три участка попали в число обязательных к пересчету, а 15 было пересчитано на основе жалоб", - заявила Иоселиани.
Она сообщила, что пересчет не выявил разницы с данными голосования, зафиксированными участковыми комиссиями.
Всего ЦИК Грузии уже пересчитал данные с 274 участков. Между тем партии и НПО внесли 139 жалоб по результатам голосования, из которых только одна еще рассматривается. Всего же ЦИК удовлетворил полностью или частично 21 жалобу, остальные либо не были удовлетворены, либо не рассматривались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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