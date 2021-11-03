https://sputnik-georgia.ru/20211103/tsik-gruzii-pereschital-dannye-esche-58-izbiratelnykh-uchastkov-261751807.html

ЦИК Грузии пересчитал данные еще 58 избирательных участков

ЦИК Грузии пересчитал данные еще 58 избирательных участков

Пересчет голосов не внес существенных изменений в результаты второго тура выборов 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T14:13+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии на 58 избирательных участках пересчитала голоса, которые были получены во втором туре выборов в органы местного самоуправления, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге.В результате пересчета 2 ноября неизменными остались данные на 44 избирательных участках, а на 14 результаты изменились лишь незначительно.Пересчет голосов после выборов – ЦИК Грузии обнародовал детали>>В частности, по итогам пересчета голосов самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" лишилась шести голосов и получила три. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" потеряла пять голосов и приобрела 39. Что касается партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", то она потеряла 34 голоса."Пересчет не повлиял на предварительные результаты второго тура выборов не только по избирательным округам, но и по избирательным участкам", - отметила Иоселиани.Данные с 52 из 58 участков окружные избирательные комиссии пересчитали по указанию ЦИК. Это те участки, где не велась видеосъемка. Всего во втором туре выборов видеоконтроля не было на 292 избирательных участках.Результаты с остальных шести участков окружные комиссии пересчитали по собственной инициативе.Ранее, 1 ноября, окружные избирательные комиссии пересчитали по пять обязательных участков и по два рекомендованных. Всего данные 201 избирательного участка.В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 крупных городов и районов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло. По предварительным данным ЦИК, победу почти везде одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и объявила о начале перманентных акций протеста.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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