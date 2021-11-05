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Вызовы и достижения внешней политики: в Грузии отметили День дипломата
Вызовы и достижения внешней политики: в Грузии отметили День дипломата
Грузинская дипломатия внесла большой вклад в развитие государственности в стране, заявил глава МИД 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T21:35+0400
2021-11-05T21:35+0400
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политика
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давид залкалиани
внешняя политика грузии
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. У нас сегодня сильная дипломатия, но вызовы остаются, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на мероприятии, посвященном Дню дипломата."Исходя из вызовов, которые стоят сегодня перед нашей страной, мы должны еще доказывать, что мы независимы, что у нас есть право быть полноценным членом международного сообщества, и никто не может решать, каким будет наш путь", - сказала Зурабишвили.При этом, она отметила, что на сегодняшний день главной целью грузинской дипломатии являет достижение целей Грузии на внешнеполитическом поле.В свою очередь, глава МИД Давид Залкалиани отметил, что грузинская дипломатия внесла большой вклад в развитие государственности в стране."Сегодня, несмотря на вызовы, грузинская дипломатия смогла и за 30 лет внесла большой вклад в строительство грузинской государственности. Сегодня путь развития Грузии, главные трудности и вызовы проходят по внешней политике и выбору нашей страны", - сказал Залкалиани.Залкалиани отметил, что грузинская дипломатия продолжит развиваться и в будущем.День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Саба Орбелиани.Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель, родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, давид залкалиани, внешняя политика грузии, саломе зурабишвили
Вызовы и достижения внешней политики: в Грузии отметили День дипломата
21:35 05.11.2021 (обновлено: 22:31 05.11.2021)
Грузинская дипломатия внесла большой вклад в развитие государственности в стране, заявил глава МИД
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. У нас сегодня сильная дипломатия, но вызовы остаются, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на мероприятии, посвященном Дню дипломата.
"Исходя из вызовов, которые стоят сегодня перед нашей страной, мы должны еще доказывать, что мы независимы, что у нас есть право быть полноценным членом международного сообщества, и никто не может решать, каким будет наш путь", - сказала Зурабишвили.
При этом, она отметила, что на сегодняшний день главной целью грузинской дипломатии являет достижение целей Грузии на внешнеполитическом поле.
"Я уверена, что все дипломаты, где бы они ни были, не пожалеют усилий, чтобы идти по этому пути", - сказала Зурабишвили.
В свою очередь, глава МИД Давид Залкалиани отметил, что грузинская дипломатия внесла большой вклад в развитие государственности в стране.
"Сегодня, несмотря на вызовы, грузинская дипломатия смогла и за 30 лет внесла большой вклад в строительство грузинской государственности. Сегодня путь развития Грузии, главные трудности и вызовы проходят по внешней политике и выбору нашей страны", - сказал Залкалиани.
Залкалиани отметил, что грузинская дипломатия продолжит развиваться и в будущем.
День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Саба Орбелиани.
Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель, родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI.
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