https://sputnik-georgia.ru/20211106/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-5240-261837984.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5240

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5240

За последние 24 часа от коронавируса скончались 68 человек, вылечились 2 235 пациентов 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T10:49+0400

2021-11-06T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 240. Скончались 68 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 748 751 случай заражения.Грузия получила в дар от Польши почти полмиллиона доз вакцины Pfizer>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 235 человек, с начала пандемии – 684 154. Скончались 10 368.За сутки сделано 53 544 теста, в том числе 33 490 на антиген и 20 054 ПЦР-теста.Доля заболевших из общего числа протестированных: за сутки – 9,79%, за последние 14 дней – 9,55%, за последние семь дней – 10,25%.К этому времени в Грузии сделано 2 000 388 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 942.В карантине в данное время находятся 37 человек, в стационарах – 6 707, в ковид-гостиницах – 1 313.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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