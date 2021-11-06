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Россия остается основным потребителем грузинского вина
Россия остается основным потребителем грузинского вина
Экспорт из Грузии вина, бренди, чачи и спирта для бренди составил порядка 310 миллионов долларов 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T09:01+0400
2021-11-06T09:01+0400
2021-11-06T09:13+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Грузия за 10 месяцев экспортировала 83,8 миллиона бутылок вина, из них более 49 миллионов в Россию, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.При этом по данным агентства стоимость экспортированной продукции составила 194 миллиона долларов, что на 9% больше показателя прошлого года.По данным Национального агентства вина, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано порядка 49 миллионов бутылок вина. По данным ведомства, за отчетный период экспорт бренди составил порядка 30,4 миллиона бутылок (0,5 литра), а чачи – 731 тысячу. В денежном выражении экспорт бренди составил 57,7 миллиона долларов, что на 8 % больше по сравнению с январем-апреля прошлого года, а экспорт чачи – 1,8 миллиона долларов, на 77% больше аналогичного периода 2020 года.Как россияне выбирают вино - исследование Роскачества >>В целом за десять месяцев 2021 года в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил порядка 310 миллионов долларов, что на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, грузинское вино, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии
Россия остается основным потребителем грузинского вина
09:01 06.11.2021 (обновлено: 09:13 06.11.2021)
Экспорт из Грузии вина, бренди, чачи и спирта для бренди составил порядка 310 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik.
Грузия за 10 месяцев экспортировала 83,8 миллиона бутылок вина, из них более 49 миллионов в Россию, говорится в сообщении
Национального агентства вина Грузии.
"По данным за 10 месяцев 2021 года Грузия экспортировала 83,8 миллиона бутылок вина (0,75 литра) в 60 стран, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", – говорится в сообщении.
При этом по данным агентства стоимость экспортированной продукции составила 194 миллиона долларов, что на 9% больше показателя прошлого года.
По данным Национального агентства вина, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано порядка 49 миллионов бутылок вина.
По данным ведомства, за отчетный период экспорт бренди составил порядка 30,4 миллиона бутылок (0,5 литра), а чачи – 731 тысячу. В денежном выражении экспорт бренди составил 57,7 миллиона долларов, что на 8 % больше по сравнению с январем-апреля прошлого года, а экспорт чачи – 1,8 миллиона долларов, на 77% больше аналогичного периода 2020 года.
В целом за десять месяцев 2021 года в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил порядка 310 миллионов долларов, что на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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