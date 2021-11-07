https://sputnik-georgia.ru/20211107/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyroslo-na--261851561.html

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 4 104

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 4 104

За последние 24 часа от коронавируса скончались 67 человек, вылечились 4 627 пациентов 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T11:03+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 104. Скончались 67 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 752 855 случаев заражения.Грузия получила в дар от Польши почти полмиллиона доз вакцины Pfizer>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 627 человек, с начала пандемии – 688 781. Скончались 10 435.За сутки сделано 37 115 тестов, в том числе 22 126 на антиген и 14 989 ПЦР-тестов.Доля заболевших из общего числа протестированных: за сутки – 11,06%, за последние 14 дней – 9,58%, за последние семь дней – 10,45%.К этому времени в Грузии сделано 2 003 963 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 453.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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