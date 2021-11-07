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Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 4 104
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 4 104
За последние 24 часа от коронавируса скончались 67 человек, вылечились 4 627 пациентов 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 104. Скончались 67 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 752 855 случаев заражения.Грузия получила в дар от Польши почти полмиллиона доз вакцины Pfizer&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 627 человек, с начала пандемии – 688 781. Скончались 10 435.За сутки сделано 37 115 тестов, в том числе 22 126 на антиген и 14 989 ПЦР-тестов.Доля заболевших из общего числа протестированных: за сутки – 11,06%, за последние 14 дней – 9,58%, за последние семь дней – 10,45%.К этому времени в Грузии сделано 2 003 963 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 453.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 4 104

11:03 07.11.2021 (обновлено: 11:34 07.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
За последние 24 часа от коронавируса скончались 67 человек, вылечились 4 627 пациентов
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 104. Скончались 67 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 752 855 случаев заражения.
Грузия получила в дар от Польши почти полмиллиона доз вакцины Pfizer>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 627 человек, с начала пандемии – 688 781. Скончались 10 435.
За сутки сделано 37 115 тестов, в том числе 22 126 на антиген и 14 989 ПЦР-тестов.
Доля заболевших из общего числа протестированных: за сутки – 11,06%, за последние 14 дней – 9,58%, за последние семь дней – 10,45%.
К этому времени в Грузии сделано 2 003 963 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 453.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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