https://sputnik-georgia.ru/20211107/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-sutki-261858402.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки

На данный момент в Грузии 53 613 активных случаев. 1 314 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 44 513 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T18:16+0400

2021-11-07T18:16+0400

2021-11-07T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 952 248 человек, что составляет 33,3% взрослого населения, данные на 7 ноября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 7 ноября было сделано 2 003 963 дозы прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 048 619 человек, что составляет 36,9% взрослого населения.За сутки сделан 32 031 тест, из которых 19 618 на антиген и 12 393 ПЦР-теста. Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 10,73%, за последние 14 дней – 9,06%, за последние семь дней – 9,13%..Грузинские предприниматели выступают за введение обязательной вакцинации >>За сутки сделано 37 115 тестов, в том числе 22 126 на антиген и 14 989 ПЦР-тестов. Доля заболевших из общего числа протестированных: за сутки – 11,06%, за последние 14 дней – 9,58%, за последние семь дней – 10,45%.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 104.Ситуация в регионах выглядит следующим образом:С начала пандемии в Грузии зафиксировано 752 855 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 627 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 688 781 пациент.На данный момент в Грузии 53 613 активных случаев. 1 314 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 44 513 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остается 48 человек.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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