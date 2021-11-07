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Еще чуть-чуть и "Динамо" Батуми станет чемпионом Грузии по футболу
Еще чуть-чуть и "Динамо" Батуми станет чемпионом Грузии по футболу
За три тура до завершения чемпионата Грузии "Динамо" Батуми опережает "динамовцев" Тбилиси на пять очков 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T16:32+0400
2021-11-07T16:40+0400
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футбол
чемпионат грузии по футболу
фк "динамо" тбилиси
клуб "динамо" батуми
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ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. В XXXIII туре Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Батуми на выезде сыграло вничью 0:0 с тбилисским "Локомотивом" и на пять очков оторвалось от "Динамо" Тбилиси в турнирной таблице."Динамовцы" Батуми были активны на протяжении всего матча, создали ряд опасных моментов у ворот соперника, но подопечных Гии Гегучадзе подвела реализация.Несмотря на ничью, черноморский клуб может быть доволен результатом. Дело в том, что их ближайший преследователь – "Динамо" Тбилиси, в своем матче неожиданно уступил "Дила" из Гори с минимальным счетом 0:1. Единственный гол во встрече на 47 минуте забил Ираклий Бидзинашвили.Таким образом, за три тура до завершения чемпионата Грузии "Динамо" Батуми опережает "динамовцев" Тбилиси на пять очков.Теоретически, уже в следующем туре батумский клуб может оформить первое в своей истории чемпионство. Это произойдет в том случае, если "Динамо" Батуми на своем поле победит "Телави", а "Динамо" Тбилиси не сможет обыграть кобулетскую "Шукуру"."Динамовцы" Батуми четыре раза завоевывали серебряные медали чемпионата Грузии и трижды становились бронзовыми призерами турнира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211102/dinamo-batumi-sokhranilo-otryv-ot-dinamo-tbilisi-v-chempionate-gruzii-po-futbolu-261715018.html
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политика, спорт, грузия, футбол, чемпионат грузии по футболу, фк "динамо" тбилиси, клуб "динамо" батуми

Еще чуть-чуть и "Динамо" Батуми станет чемпионом Грузии по футболу

16:32 07.11.2021 (обновлено: 16:40 07.11.2021)
© Facebook / FC Dinamo Batumi Матч между батумским "Динамо" и "Самтредиа"
Матч между батумским Динамо и Самтредиа - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
© Facebook / FC Dinamo Batumi
За три тура до завершения чемпионата Грузии "Динамо" Батуми опережает "динамовцев" Тбилиси на пять очков
ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. В XXXIII туре Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Батуми на выезде сыграло вничью 0:0 с тбилисским "Локомотивом" и на пять очков оторвалось от "Динамо" Тбилиси в турнирной таблице.
"Динамовцы" Батуми были активны на протяжении всего матча, создали ряд опасных моментов у ворот соперника, но подопечных Гии Гегучадзе подвела реализация.
Несмотря на ничью, черноморский клуб может быть доволен результатом. Дело в том, что их ближайший преследователь – "Динамо" Тбилиси, в своем матче неожиданно уступил "Дила" из Гори с минимальным счетом 0:1. Единственный гол во встрече на 47 минуте забил Ираклий Бидзинашвили.
Динамо Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
"Динамо" Батуми сохранило отрыв от "Динамо" Тбилиси в чемпионате Грузии по футболу
2 ноября, 12:42
Таким образом, за три тура до завершения чемпионата Грузии "Динамо" Батуми опережает "динамовцев" Тбилиси на пять очков.
Теоретически, уже в следующем туре батумский клуб может оформить первое в своей истории чемпионство. Это произойдет в том случае, если "Динамо" Батуми на своем поле победит "Телави", а "Динамо" Тбилиси не сможет обыграть кобулетскую "Шукуру".
"Динамовцы" Батуми четыре раза завоевывали серебряные медали чемпионата Грузии и трижды становились бронзовыми призерами турнира.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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