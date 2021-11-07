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Еще чуть-чуть и "Динамо" Батуми станет чемпионом Грузии по футболу

Еще чуть-чуть и "Динамо" Батуми станет чемпионом Грузии по футболу

За три тура до завершения чемпионата Грузии "Динамо" Батуми опережает "динамовцев" Тбилиси на пять очков 07.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. В XXXIII туре Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Батуми на выезде сыграло вничью 0:0 с тбилисским "Локомотивом" и на пять очков оторвалось от "Динамо" Тбилиси в турнирной таблице."Динамовцы" Батуми были активны на протяжении всего матча, создали ряд опасных моментов у ворот соперника, но подопечных Гии Гегучадзе подвела реализация.Несмотря на ничью, черноморский клуб может быть доволен результатом. Дело в том, что их ближайший преследователь – "Динамо" Тбилиси, в своем матче неожиданно уступил "Дила" из Гори с минимальным счетом 0:1. Единственный гол во встрече на 47 минуте забил Ираклий Бидзинашвили.Таким образом, за три тура до завершения чемпионата Грузии "Динамо" Батуми опережает "динамовцев" Тбилиси на пять очков.Теоретически, уже в следующем туре батумский клуб может оформить первое в своей истории чемпионство. Это произойдет в том случае, если "Динамо" Батуми на своем поле победит "Телави", а "Динамо" Тбилиси не сможет обыграть кобулетскую "Шукуру"."Динамовцы" Батуми четыре раза завоевывали серебряные медали чемпионата Грузии и трижды становились бронзовыми призерами турнира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211102/dinamo-batumi-sokhranilo-otryv-ot-dinamo-tbilisi-v-chempionate-gruzii-po-futbolu-261715018.html

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