https://sputnik-georgia.ru/20211107/esche-chut-chut-i-dinamo-batumi-stanet-chempionom-gruzii-po-futbolu-261856402.html
Еще чуть-чуть и "Динамо" Батуми станет чемпионом Грузии по футболу
Еще чуть-чуть и "Динамо" Батуми станет чемпионом Грузии по футболу
За три тура до завершения чемпионата Грузии "Динамо" Батуми опережает "динамовцев" Тбилиси на пять очков 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T16:32+0400
2021-11-07T16:32+0400
2021-11-07T16:40+0400
политика
спорт
грузия
футбол
чемпионат грузии по футболу
фк "динамо" тбилиси
клуб "динамо" батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0c/251712811_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3979fbc0be8e96b93e5bea7be1881d0b.jpg
ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. В XXXIII туре Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Батуми на выезде сыграло вничью 0:0 с тбилисским "Локомотивом" и на пять очков оторвалось от "Динамо" Тбилиси в турнирной таблице."Динамовцы" Батуми были активны на протяжении всего матча, создали ряд опасных моментов у ворот соперника, но подопечных Гии Гегучадзе подвела реализация.Несмотря на ничью, черноморский клуб может быть доволен результатом. Дело в том, что их ближайший преследователь – "Динамо" Тбилиси, в своем матче неожиданно уступил "Дила" из Гори с минимальным счетом 0:1. Единственный гол во встрече на 47 минуте забил Ираклий Бидзинашвили.Таким образом, за три тура до завершения чемпионата Грузии "Динамо" Батуми опережает "динамовцев" Тбилиси на пять очков.Теоретически, уже в следующем туре батумский клуб может оформить первое в своей истории чемпионство. Это произойдет в том случае, если "Динамо" Батуми на своем поле победит "Телави", а "Динамо" Тбилиси не сможет обыграть кобулетскую "Шукуру"."Динамовцы" Батуми четыре раза завоевывали серебряные медали чемпионата Грузии и трижды становились бронзовыми призерами турнира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211102/dinamo-batumi-sokhranilo-otryv-ot-dinamo-tbilisi-v-chempionate-gruzii-po-futbolu-261715018.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0c/251712811_42:0:1862:1365_1920x0_80_0_0_bb7be200aefe30babde15ae89313766f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, спорт, грузия, футбол, чемпионат грузии по футболу, фк "динамо" тбилиси, клуб "динамо" батуми
Еще чуть-чуть и "Динамо" Батуми станет чемпионом Грузии по футболу
16:32 07.11.2021 (обновлено: 16:40 07.11.2021)
За три тура до завершения чемпионата Грузии "Динамо" Батуми опережает "динамовцев" Тбилиси на пять очков
ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. В XXXIII туре Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Батуми на выезде сыграло вничью 0:0 с тбилисским "Локомотивом" и на пять очков оторвалось от "Динамо" Тбилиси в турнирной таблице.
"Динамовцы" Батуми были активны на протяжении всего матча, создали ряд опасных моментов у ворот соперника, но подопечных Гии Гегучадзе подвела реализация.
Несмотря на ничью, черноморский клуб может быть доволен результатом. Дело в том, что их ближайший преследователь – "Динамо" Тбилиси, в своем матче неожиданно уступил "Дила" из Гори с минимальным счетом 0:1. Единственный гол во встрече на 47 минуте забил Ираклий Бидзинашвили.
Таким образом, за три тура до завершения чемпионата Грузии "Динамо" Батуми опережает "динамовцев" Тбилиси на пять очков
.
Теоретически, уже в следующем туре батумский клуб может оформить первое в своей истории чемпионство. Это произойдет в том случае, если "Динамо" Батуми на своем поле победит "Телави", а "Динамо" Тбилиси не сможет обыграть кобулетскую "Шукуру".
"Динамовцы" Батуми четыре раза завоевывали серебряные медали чемпионата Грузии и трижды становились бронзовыми призерами турнира.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.