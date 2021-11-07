Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211107/eto-neuznavaemaya-versiya-menya-pevitsa-dzhessika-simpson-o-borbe-s-alkogolizmom-261732454.html
"Это неузнаваемая версия меня": певица Джессика Симпсон о борьбе с алкоголизмом
"Это неузнаваемая версия меня": певица Джессика Симпсон о борьбе с алкоголизмом
Сейчас большую поддержку артистке оказывает семья – супруг Эрик Джонсон и трое детей, которых они вместе воспитывают 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T11:32+0400
2021-11-07T11:34+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
алкоголизм
алкоголь
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/02/261732339_0:0:2869:1614_1920x0_80_0_0_62e50bd50b6f8e5bac2bd2feae47bac2.jpg
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Американская актриса и певица Джессика Симпсон откровенно рассказала подписчикам о своей борьбе с алкогольной зависимостью и поделилась архивным снимком, на котором ее не узнать.Симпсон отметила для себя очень важную дату – четыре года назад она отказалась от алкоголя. В связи с этим событием звезда опубликовала архивное фото 2017 года, показав последствия алкоголя."Этот человек на фото — неузнаваемая версия меня самой. Это заставляло мои разум и сердце двигаться в одном направлении, и, честно говоря, я была измотана. Я хотела почувствовать боль, чтобы она была со мной как знак чести. Я хотела жить, не оглядываясь назад с сожалением и раскаянием по поводу любого выбора, который я сделала и сделаю до конца жизни", — рассказала она.Джессика призналась, что не любила себя и ей было очень тяжело принимать себя такой, какая она есть. А для того, чтобы обрести и понять себя, вернуть себе внутренний свет и бросить вызов миру, ей потребовалось перестать употреблять алкоголь.Ранее звезда призналась, что пристрастие к алкоголю было последствием детской травмы. В шесть лет она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны взрослого мужчины.Сейчас большую поддержку ей оказывает семья – супруг Эрик Джонсон и трое детей, которых они вместе воспитывают.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/02/261732339_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b844fd8e1b941dd63003cccf42b5679e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
алкоголизм, алкоголь, зарубежные звезды

"Это неузнаваемая версия меня": певица Джессика Симпсон о борьбе с алкоголизмом

11:32 07.11.2021 (обновлено: 11:34 07.11.2021)
© AFP / AMY SUSSMANДжессика Симпсон
Джессика Симпсон - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
© AFP / AMY SUSSMAN
Сейчас большую поддержку артистке оказывает семья – супруг Эрик Джонсон и трое детей, которых они вместе воспитывают
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Американская актриса и певица Джессика Симпсон откровенно рассказала подписчикам о своей борьбе с алкогольной зависимостью и поделилась архивным снимком, на котором ее не узнать.
Симпсон отметила для себя очень важную дату – четыре года назад она отказалась от алкоголя. В связи с этим событием звезда опубликовала архивное фото 2017 года, показав последствия алкоголя.
"Этот человек на фото — неузнаваемая версия меня самой. Это заставляло мои разум и сердце двигаться в одном направлении, и, честно говоря, я была измотана. Я хотела почувствовать боль, чтобы она была со мной как знак чести. Я хотела жить, не оглядываясь назад с сожалением и раскаянием по поводу любого выбора, который я сделала и сделаю до конца жизни", — рассказала она.
Джессика призналась, что не любила себя и ей было очень тяжело принимать себя такой, какая она есть. А для того, чтобы обрести и понять себя, вернуть себе внутренний свет и бросить вызов миру, ей потребовалось перестать употреблять алкоголь.
Ранее звезда призналась, что пристрастие к алкоголю было последствием детской травмы. В шесть лет она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны взрослого мужчины.
Сейчас большую поддержку ей оказывает семья – супруг Эрик Джонсон и трое детей, которых они вместе воспитывают.
Читайте также:
Я алкоголик? Специалисты рассказали, как проверить зависимость от спиртного
"Будет защищать от подонков": в семье Бритни Спирс случилось пополнение
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:31Царя Ираклия Второго вспоминают сегодня в Грузии
12:02Назван объем добычи газа в Азербайджане в ближайшие годы
11:03Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 4 104
09:36Кадрами Саакашвили из тюрьмы заинтересовалась Госинспекция
09:01Осторожно, грузинские водители: какие правила чаще всего нарушают в Грузии
01:00Какой сегодня церковный праздник: 7 ноября 2021
ВчераВзрыв бензовоза в Сьерра-Леоне: 98 погибших свидетелей аварии
ВчераМужчина скончался на акции у тюрьмы Саакашвили: МВД Грузии начало расследование
ВчераВласти получили от "Нацдвижения" ультиматум из-за Саакашвили - видео
ВчераОппозиция дала властям Грузии 24 часа на перевод Саакашвили в гражданскую клинику
ВчераПротестующие ставят палатки у здания Руставской тюрьмы, где сидит Саакашвили
ВчераTelegram после запуска рекламы в каналах анонсировал платную функцию ее отключения
ВчераА что не подорожало? Цены в Грузии – октябрь 2021
ВчераУ тюрьмы, где сидит Саакашвили, началась акция протеста
ВчераВ США заключенных в тюрьме наказывали длительным прослушиванием детской песни Baby Shark
ВчераСаакашвили во время голодовки начал принимать пищевые добавки – администрация тюрем
ВчераПервая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для детей
ВчераВ Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили
ВчераВ парке Аджарии камеры поймали рысь
ВчераСаакашвили: я не принимаю никакой пищи и теперь отказался от витаминов