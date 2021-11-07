https://sputnik-georgia.ru/20211107/eto-neuznavaemaya-versiya-menya-pevitsa-dzhessika-simpson-o-borbe-s-alkogolizmom-261732454.html

"Это неузнаваемая версия меня": певица Джессика Симпсон о борьбе с алкоголизмом

"Это неузнаваемая версия меня": певица Джессика Симпсон о борьбе с алкоголизмом

Сейчас большую поддержку артистке оказывает семья – супруг Эрик Джонсон и трое детей, которых они вместе воспитывают 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Американская актриса и певица Джессика Симпсон откровенно рассказала подписчикам о своей борьбе с алкогольной зависимостью и поделилась архивным снимком, на котором ее не узнать.Симпсон отметила для себя очень важную дату – четыре года назад она отказалась от алкоголя. В связи с этим событием звезда опубликовала архивное фото 2017 года, показав последствия алкоголя."Этот человек на фото — неузнаваемая версия меня самой. Это заставляло мои разум и сердце двигаться в одном направлении, и, честно говоря, я была измотана. Я хотела почувствовать боль, чтобы она была со мной как знак чести. Я хотела жить, не оглядываясь назад с сожалением и раскаянием по поводу любого выбора, который я сделала и сделаю до конца жизни", — рассказала она.Джессика призналась, что не любила себя и ей было очень тяжело принимать себя такой, какая она есть. А для того, чтобы обрести и понять себя, вернуть себе внутренний свет и бросить вызов миру, ей потребовалось перестать употреблять алкоголь.Ранее звезда призналась, что пристрастие к алкоголю было последствием детской травмы. В шесть лет она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны взрослого мужчины.Сейчас большую поддержку ей оказывает семья – супруг Эрик Джонсон и трое детей, которых они вместе воспитывают.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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алкоголизм, алкоголь, зарубежные звезды