https://sputnik-georgia.ru/20211107/gamkrelidze-v-strane-budet-rasti-smertnost-ot-koronavirusa-261861059.html

Гамкрелидзе: в стране будет расти смертность от коронавируса

Гамкрелидзе: в стране будет расти смертность от коронавируса

Если показатель заболеваемости поднимется до 9 тысяч ежедневно, госпитальный сектор не сможет справиться, заявил директор больницы 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T20:31+0400

2021-11-07T20:31+0400

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общество

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. В Грузии будет расти смертность от коронавируса ввиду того, что в стране более 1,5 тысячи тяжелых случаев заболевания, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе журналистам.Он также отметил, что около 300 человек подключены к аппарату искусственного дыхания. При этом большинство госпитализированных людей не привиты.Глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе утверждает, что клинический сектор не справится с возросшими потоками заболеваемости."Уже пик пятой волны, но пока без врача никто не остался. Мы должны воздержаться от массовых сборов, если показатель заболеваемости поднимется до 9 тысяч, госпитальный сектор не сможет справиться", - заявил Цервадзе журналистам.За последние сутки в Грузии было выявлено 4 104 случая заражения, скончались – 67 человек, выздоровело - 4 627 пациентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211107/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-sutki-261858402.html

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19