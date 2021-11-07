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Гамкрелидзе: в стране будет расти смертность от коронавируса
Гамкрелидзе: в стране будет расти смертность от коронавируса
Если показатель заболеваемости поднимется до 9 тысяч ежедневно, госпитальный сектор не сможет справиться, заявил директор больницы 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T20:31+0400
2021-11-07T20:31+0400
2021-11-07T20:44+0400
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амиран гамкрелидзе
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. В Грузии будет расти смертность от коронавируса ввиду того, что в стране более 1,5 тысячи тяжелых случаев заболевания, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе журналистам.Он также отметил, что около 300 человек подключены к аппарату искусственного дыхания. При этом большинство госпитализированных людей не привиты.Глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе утверждает, что клинический сектор не справится с возросшими потоками заболеваемости."Уже пик пятой волны, но пока без врача никто не остался. Мы должны воздержаться от массовых сборов, если показатель заболеваемости поднимется до 9 тысяч, госпитальный сектор не сможет справиться", - заявил Цервадзе журналистам.За последние сутки в Грузии было выявлено 4 104 случая заражения, скончались – 67 человек, выздоровело - 4 627 пациентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19
Гамкрелидзе: в стране будет расти смертность от коронавируса
20:31 07.11.2021 (обновлено: 20:44 07.11.2021)
Если показатель заболеваемости поднимется до 9 тысяч ежедневно, госпитальный сектор не сможет справиться, заявил директор больницы
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. В Грузии будет расти смертность от коронавируса ввиду того, что в стране более 1,5 тысячи тяжелых случаев заболевания, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе журналистам.
Он также отметил, что около 300 человек подключены к аппарату искусственного дыхания. При этом большинство госпитализированных людей не привиты.
Глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе утверждает, что клинический сектор не справится с возросшими потоками заболеваемости.
"Уже пик пятой волны, но пока без врача никто не остался. Мы должны воздержаться от массовых сборов, если показатель заболеваемости поднимется до 9 тысяч, госпитальный сектор не сможет справиться", - заявил Цервадзе журналистам.
За последние сутки в Грузии было выявлено 4 104 случая заражения, скончались – 67 человек, выздоровело - 4 627 пациентов.
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