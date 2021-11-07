https://sputnik-georgia.ru/20211107/gruzinskie-boksery-zavoevali-dve-bronzovye-medali-na-chempionate-mira-261860231.html

Грузинские боксеры завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира

Грузинские боксеры завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира

За 10 последних чемпионатов мира (с 2001 года) боксеры сборной Грузии завоевали только две бронзовые медали 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T19:28+0400

2021-11-07T19:28+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. Боксеры сборной Грузии завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира, завершившемся в столице Сербии – Белграде.Бронзовыми призерами турнира стали Сахил Алахвердов (-48 кг) и Лаша Гурули (-67 кг). Каждый из них получит по 25 тысяч долларов призовых.На чемпионате мира в Белграде сборная Грузии была представлена семью спортсменами.Стоит отметить, что за 10 последних чемпионатов мира (с 2001 года) боксеры сборной Грузии завоевали только две бронзовые медали. В 2009 году призером стал Коба Пхакадзе (-60 кг), а в 2017 году на пьедестал почета поднялся Отар Эраносян (-60 кг).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211025/na-chempionate-mira-po-boksu-vystupyat-sem-predstaviteley-gruzii-261461493.html

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