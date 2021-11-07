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Грузинские боксеры завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира
Грузинские боксеры завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира
За 10 последних чемпионатов мира (с 2001 года) боксеры сборной Грузии завоевали только две бронзовые медали 07.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. Боксеры сборной Грузии завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира, завершившемся в столице Сербии – Белграде.Бронзовыми призерами турнира стали Сахил Алахвердов (-48 кг) и Лаша Гурули (-67 кг). Каждый из них получит по 25 тысяч долларов призовых.На чемпионате мира в Белграде сборная Грузии была представлена семью спортсменами.Стоит отметить, что за 10 последних чемпионатов мира (с 2001 года) боксеры сборной Грузии завоевали только две бронзовые медали. В 2009 году призером стал Коба Пхакадзе (-60 кг), а в 2017 году на пьедестал почета поднялся Отар Эраносян (-60 кг).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, бокс

Грузинские боксеры завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира

19:28 07.11.2021 (обновлено: 19:38 07.11.2021)
© photo: Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБокс
Бокс - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
© photo: Sputnik / Максим Богодвид
/
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За 10 последних чемпионатов мира (с 2001 года) боксеры сборной Грузии завоевали только две бронзовые медали
ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. Боксеры сборной Грузии завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира, завершившемся в столице Сербии – Белграде.
Бронзовыми призерами турнира стали Сахил Алахвердов (-48 кг) и Лаша Гурули (-67 кг). Каждый из них получит по 25 тысяч долларов призовых.
Бокс - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
На чемпионате мира по боксу выступят семь представителей Грузии
25 октября, 13:11
На чемпионате мира в Белграде сборная Грузии была представлена семью спортсменами.
Стоит отметить, что за 10 последних чемпионатов мира (с 2001 года) боксеры сборной Грузии завоевали только две бронзовые медали. В 2009 году призером стал Коба Пхакадзе (-60 кг), а в 2017 году на пьедестал почета поднялся Отар Эраносян (-60 кг).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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