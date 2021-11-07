https://sputnik-georgia.ru/20211107/gruzinskie-dzyudoisty-zavoevali-tri-bronzovye-medali-na-turnire-v-baku-261861420.html
Грузинские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали на турнире в Баку
Грузинские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали на турнире в Баку
Всего "Большой шлем" в Баку дзюдоисты сборной Грузии завершили с четырьмя наградами 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T20:59+0400
2021-11-07T20:59+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. Грузинские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали в заключительный день турнира из серии "Большой шлем", завершившегося в Баку.Бронзовыми призерами стали Бека Гвиниашвили и Лука Майсурадзе (оба -90 кг), а также Онисе Санеблидзе (-100 кг).В поединке за третье место Гвиниашвили победил представителя Японии Гоки Таджима, а Майсурадзе взял верх над Эрланом Шеровым из Киргизии. Что касается Санеблидзе, то он сломил сопротивление Адила Каримли из Азербайджана.Таким образом, "Большой шлем" в Баку дзюдоисты сборной Грузии завершили с четырьмя наградами. В первый день турнира победителем соревнований стал Джаба Папинашвили (-60 кг).В общекомандном медальном зачете сборная Грузии заняла четвертое место среди мужчин. Победителем стала команда Японии, дзюдоисты которой завоевали шесть медалей (2-1-3). На втором месте Россия (2-1-0), а замкнула тройку лидеров команда Азербайджана (1-1-4).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузинские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали на турнире в Баку
20:59 07.11.2021 (обновлено: 21:02 07.11.2021)
Всего "Большой шлем" в Баку дзюдоисты сборной Грузии завершили с четырьмя наградами
ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. Грузинские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали в заключительный день турнира из серии "Большой шлем", завершившегося в Баку.
Бронзовыми призерами стали Бека Гвиниашвили и Лука Майсурадзе (оба -90 кг), а также Онисе Санеблидзе (-100 кг).
В поединке за третье место Гвиниашвили победил представителя Японии Гоки Таджима, а Майсурадзе взял верх над Эрланом Шеровым из Киргизии. Что касается Санеблидзе, то он сломил сопротивление Адила Каримли из Азербайджана.
Таким образом, "Большой шлем" в Баку дзюдоисты сборной Грузии завершили с четырьмя наградами. В первый день турнира победителем соревнований стал Джаба Папинашвили (-60 кг).
В общекомандном медальном зачете сборная Грузии заняла четвертое место среди мужчин. Победителем стала команда Японии, дзюдоисты которой завоевали шесть медалей (2-1-3). На втором месте Россия (2-1-0), а замкнула тройку лидеров команда Азербайджана (1-1-4).
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