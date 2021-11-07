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Грузинские дзюдоисты завоевали восемь медалей на молодежном чемпионате Европы

Грузинские дзюдоисты завоевали восемь медалей на молодежном чемпионате Европы

В активе сборной Грузии две золотые медали, три серебряные и три бронзовые, что позволило занять второе место в общекомандном зачете 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T14:29+0400

2021-11-07T14:29+0400

2021-11-07T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали восемь медалей на молодежном чемпионате Европы (U-23) в Будапеште (Венгрия).На высшую ступень пьедестала почета поднялись Тато Григалашвили (-81 кг) и Илья Суламанидзе (-100 кг). Стоит отметить, что в весовой категории до 81 кг финал получился чисто грузинским. В решающем поединке Григалашвили взял верх над Владимиром Ахалкаци.Помимо Ахалкаци вице-чемпионами турнира стали Алеко Мамиашвили (-73 кг) и София Сомхишвили (+78 кг).Бронзовые медали молодежного чемпионата Европы завоевали Георгий Теташвили (-66 кг), Георгий Чиковани (-100 кг) и Гела Заалишвили (+100 кг).Восемь медалей (2-2-3) позволили грузинским дзюдоистам занять второе место в общекомандном медальном зачете. Победителем стала сборная России (3-1-3), а замкнула тройку лидеров Германия (2-3-3).7 ноября молодежный чемпионат Европы завершится командными соревнованиями. Первым соперником сборной Грузии станет команда Франции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210928/gruziya-mozhet-prinyat-chempionat-mira-po-dzyudo-259958123.html

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