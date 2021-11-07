https://sputnik-georgia.ru/20211107/inspektor-sledovatel-obvinyaetsya-v-ubiystve-kollegi-v-zapadnoy-gruzii-261860393.html
Инспектор-следователь обвиняется в убийстве коллеги в Западной Грузии
Инспектор-следователь обвиняется в убийстве коллеги в Западной Грузии
По версии следствия, обвиняемый во время словесной перепалки несколько раз выстрелил из своего табельного оружия в старшего инспектора-следователя 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T19:52+0400
2021-11-07T19:52+0400
2021-11-07T19:52+0400
новости
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убийство
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Инспектору-следователю предъявлено обвинения по факту умышленного убийства в отделении полиции Чаладиди Хобского района (регион Самегрело – Земо Сванети), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.В ходе расследования, проведенного прокуратурой, выяснилось, что 5 ноября 2021 года в здании Чаладидского отделения полиции Хобского районного отделения МВД обвиняемый во время словесной перепалки несколько раз выстрелил из своего табельного оружия в старшего инспектора-следователя, который скончался от полученных ранений.Полиция задержала обвиняемого в тот же день. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, убийство, генеральная прокуратура грузии
Инспектор-следователь обвиняется в убийстве коллеги в Западной Грузии
По версии следствия, обвиняемый во время словесной перепалки несколько раз выстрелил из своего табельного оружия в старшего инспектора-следователя
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik.
Инспектору-следователю предъявлено обвинения по факту умышленного убийства в отделении полиции Чаладиди Хобского района (регион Самегрело – Земо Сванети), говорится в сообщении
Генеральной прокуратуры Грузии.
В ходе расследования, проведенного прокуратурой, выяснилось, что 5 ноября 2021 года в здании Чаладидского отделения полиции Хобского районного отделения МВД обвиняемый во время словесной перепалки несколько раз выстрелил из своего табельного оружия в старшего инспектора-следователя, который скончался от полученных ранений.
Полиция задержала обвиняемого в тот же день. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
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