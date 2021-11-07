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Инспектор-следователь обвиняется в убийстве коллеги в Западной Грузии
Инспектор-следователь обвиняется в убийстве коллеги в Западной Грузии
По версии следствия, обвиняемый во время словесной перепалки несколько раз выстрелил из своего табельного оружия в старшего инспектора-следователя 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T19:52+0400
2021-11-07T19:52+0400
новости
грузия
убийство
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Инспектору-следователю предъявлено обвинения по факту умышленного убийства в отделении полиции Чаладиди Хобского района (регион Самегрело – Земо Сванети), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.В ходе расследования, проведенного прокуратурой, выяснилось, что 5 ноября 2021 года в здании Чаладидского отделения полиции Хобского районного отделения МВД обвиняемый во время словесной перепалки несколько раз выстрелил из своего табельного оружия в старшего инспектора-следователя, который скончался от полученных ранений.Полиция задержала обвиняемого в тот же день. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, убийство, генеральная прокуратура грузии

Инспектор-следователь обвиняется в убийстве коллеги в Западной Грузии

19:52 07.11.2021
© Sputnik / Viktor KaminskyЗадержание преступника - наручники одевают на руки
Задержание преступника - наручники одевают на руки - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Viktor Kaminsky
По версии следствия, обвиняемый во время словесной перепалки несколько раз выстрелил из своего табельного оружия в старшего инспектора-следователя
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Инспектору-следователю предъявлено обвинения по факту умышленного убийства в отделении полиции Чаладиди Хобского района (регион Самегрело – Земо Сванети), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
В ходе расследования, проведенного прокуратурой, выяснилось, что 5 ноября 2021 года в здании Чаладидского отделения полиции Хобского районного отделения МВД обвиняемый во время словесной перепалки несколько раз выстрелил из своего табельного оружия в старшего инспектора-следователя, который скончался от полученных ранений.
პოლიციის ავტომობილი - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
На западе Грузии убили полицейского – ТВ
5 ноября, 23:24
Полиция задержала обвиняемого в тот же день. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
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