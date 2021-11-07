https://sputnik-georgia.ru/20211107/inspektor-sledovatel-obvinyaetsya-v-ubiystve-kollegi-v-zapadnoy-gruzii-261860393.html

Инспектор-следователь обвиняется в убийстве коллеги в Западной Грузии

Инспектор-следователь обвиняется в убийстве коллеги в Западной Грузии

По версии следствия, обвиняемый во время словесной перепалки несколько раз выстрелил из своего табельного оружия в старшего инспектора-следователя 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T19:52+0400

2021-11-07T19:52+0400

2021-11-07T19:52+0400

новости

грузия

убийство

генеральная прокуратура грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613697_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_648e92bf35414e8f3009859abdf66814.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Инспектору-следователю предъявлено обвинения по факту умышленного убийства в отделении полиции Чаладиди Хобского района (регион Самегрело – Земо Сванети), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.В ходе расследования, проведенного прокуратурой, выяснилось, что 5 ноября 2021 года в здании Чаладидского отделения полиции Хобского районного отделения МВД обвиняемый во время словесной перепалки несколько раз выстрелил из своего табельного оружия в старшего инспектора-следователя, который скончался от полученных ранений.Полиция задержала обвиняемого в тот же день. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211105/na-zapade-gruzii-ubili-politseyskogo--tv-261836017.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, убийство, генеральная прокуратура грузии