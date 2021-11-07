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Интернет-мошенник задержан в Тбилиси
Интернет-мошенник задержан в Тбилиси
По версии следствия, обвиняемый создал страницу в социальной сети Facebook и обманывал граждан, предлагая быстрые займы под низкие проценты 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T13:02+0400
2021-11-07T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Мужчина, обвиняемый в незаконном получении персональных данных и проникновении в компьютерные системы с целью получения финансовой выгоды, задержан в Тбилиси, сообщила пресс-служба МВД Грузии.По данным ведомства, 23-летний мужчина уже был осужден ранее за аналогичное преступление.В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый создал страницу в социальной сети Facebook и обманывал граждан, предлагая быстрые займы под низкие проценты.Заинтересованные граждане отправляли на указанную страницу реквизиты своей банковской пластиковой карты, которые получал обвиняемый.После получения данных, по информации следствия, задержанный переводил различные суммы со счетов, принадлежащих гражданам, на счет букмекерской конторы, а затем обналичивал при помощи пластиковой карточки.На данном этапе расследования установлено 14 потерпевших, нанесенный им финансовый ущерб в общей сложности составляет 3 930 лари (около 1,3 тысячи долларов).Расследование ведется по факту незаконного доступа к компьютерной системе с целью незаконного извлечения персональных данных и получения финансовой выгоды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии

Интернет-мошенник задержан в Тбилиси

13:02 07.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
По версии следствия, обвиняемый создал страницу в социальной сети Facebook и обманывал граждан, предлагая быстрые займы под низкие проценты
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Мужчина, обвиняемый в незаконном получении персональных данных и проникновении в компьютерные системы с целью получения финансовой выгоды, задержан в Тбилиси, сообщила пресс-служба МВД Грузии.
По данным ведомства, 23-летний мужчина уже был осужден ранее за аналогичное преступление.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый создал страницу в социальной сети Facebook и обманывал граждан, предлагая быстрые займы под низкие проценты.
Заинтересованные граждане отправляли на указанную страницу реквизиты своей банковской пластиковой карты, которые получал обвиняемый.
После получения данных, по информации следствия, задержанный переводил различные суммы со счетов, принадлежащих гражданам, на счет букмекерской конторы, а затем обналичивал при помощи пластиковой карточки.
Главный офис TBC bank - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
Грузинский банк предупреждает потребителей о новой мошеннической схеме
29 октября, 19:03
На данном этапе расследования установлено 14 потерпевших, нанесенный им финансовый ущерб в общей сложности составляет 3 930 лари (около 1,3 тысячи долларов).
Расследование ведется по факту незаконного доступа к компьютерной системе с целью незаконного извлечения персональных данных и получения финансовой выгоды.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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