https://sputnik-georgia.ru/20211107/prezident-gruzii-nagradila-posmertno-kobu-davitashvili-medalyu-chesti-261853933.html
Президент Грузии наградила посмертно Кобу Давиташвили медалью Чести
Президент Грузии наградила посмертно Кобу Давиташвили медалью Чести
Политик был похищен в день разгона акции 7 ноября 2007 года на рынке "Элиава" и обнаружен на следующий день со следами побоев в военном госпитале 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T15:31+0400
2021-11-07T15:31+0400
2021-11-07T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила Кобу Давиташвили медалью Чести.Давиташвили скончался 2 декабря 2020 года от полиорганной недостаточности, ему было 49 лет."Сегодня, 7 ноября, президент Грузии от имени грузинского народа еще раз выражает свою благодарность и уважение Кобе Давиташвили, жертве 7 ноября 2007 года, политика, который пожертвовал своим здоровьем и жизнью ради борьбы за будущее страны и справедливость!" - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.Давиташвили был депутатом парламента Грузии V, VI, VII и VIII созывов. В последний раз, в 2012 году, он попал в законодательный орган по спискам коалиции "Грузинская мечта", но уже через год покинул парламентское большинство и до 2016 года оставался в статусе независимого депутата.В 2013 Давиташвили баллотировался на пост президента Грузии, но набрал только 0,6% голосов. Перед выборами он заявил, что уйдет из политики, если не сумеет набрать 3% на выборах главы государства.Кроме того, публичная деятельность Давиташвили практически полностью сошла на нет после того, как в июле 2017 года врачи выявили у него неизлечимое аутоиммунное заболевание – анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева).При этом сам политик был уверен, что это заболевание у него развилось после того, как его избили в ноябре 2007 года, после того, как полиция разогнала в центре Тбилиси несколько многотысячных акций протеста.Тогда оппозиция требовала отставки третьего президента Михаила Саакашвили, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В тот день пострадали более 500 человек, в том числе полицейские. В день разгона акции лидер "Партии народа" Давиташвили был похищен с рынка "Элиава". На следующий день его нашли в госпитале со следами побоев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, президент грузии, коба давиташвили
Президент Грузии наградила посмертно Кобу Давиташвили медалью Чести
Политик был похищен в день разгона акции 7 ноября 2007 года на рынке "Элиава" и обнаружен на следующий день со следами побоев в военном госпитале
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила Кобу Давиташвили медалью Чести.
Давиташвили скончался 2 декабря 2020 года от полиорганной недостаточности, ему было 49 лет.
"Сегодня, 7 ноября, президент Грузии от имени грузинского народа еще раз выражает свою благодарность и уважение Кобе Давиташвили, жертве 7 ноября 2007 года, политика, который пожертвовал своим здоровьем и жизнью ради борьбы за будущее страны и справедливость!" - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook
.
Давиташвили был депутатом парламента Грузии V, VI, VII и VIII созывов. В последний раз, в 2012 году, он попал в законодательный орган по спискам коалиции "Грузинская мечта", но уже через год покинул парламентское большинство и до 2016 года оставался в статусе независимого депутата.
В 2013 Давиташвили баллотировался на пост президента Грузии, но набрал только 0,6% голосов. Перед выборами он заявил, что уйдет из политики, если не сумеет набрать 3% на выборах главы государства.
Кроме того, публичная деятельность Давиташвили практически полностью сошла на нет после того, как в июле 2017 года врачи выявили у него неизлечимое аутоиммунное заболевание – анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева).
При этом сам политик был уверен, что это заболевание у него развилось после того, как его избили в ноябре 2007 года, после того, как полиция разогнала в центре Тбилиси несколько многотысячных акций протеста.
Тогда оппозиция требовала отставки третьего президента Михаила Саакашвили, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В тот день пострадали более 500 человек, в том числе полицейские. В день разгона акции лидер "Партии народа" Давиташвили был похищен с рынка "Элиава". На следующий день его нашли в госпитале со следами побоев.
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