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Сборная Грузии по дзюдо победила Россию в финале молодежного чемпионата Европы
Сборная Грузии по дзюдо победила Россию в финале молодежного чемпионата Европы
Грузинские дзюдоисты в индивидуальных соревнованиях завоевали восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы 07.11.2021, Sputnik Грузия
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чемпионат европы по дзюдо
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ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо стала победительницей командного первенства на молодежном чемпионате Европы (U-23) в Белграде.В финале грузинские дзюдоисты победили сборную России со счетом 4:2.Грузинские дзюдоисты завоевали восемь медалей на молодежном чемпионате Европы &gt;&gt;Первое очко сборной Грузии принесла Этери Липартелиани, после чего российские дзюдоисты выиграли два поединка кряду. Однако затем грузины перехватили инициативу и одержали три победы подряд. Свои схватки выиграли Ника Харазишвили, София Сомхишвили и Саба Инанеишвили, принесший решающее очко своей команде.Стоит также отметить, что грузинские дзюдоисты выше всяких похвал выступили и в индивидуальных соревнованиях, завоевав восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, чемпионат европы по дзюдо

Сборная Грузии по дзюдо победила Россию в финале молодежного чемпионата Европы

23:03 07.11.2021 (обновлено: 23:21 07.11.2021)
© Georgian Judo FederationМолодежная сборная Грузии по дзюдо
Молодежная сборная Грузии по дзюдо - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
© Georgian Judo Federation
Грузинские дзюдоисты в индивидуальных соревнованиях завоевали восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы
ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо стала победительницей командного первенства на молодежном чемпионате Европы (U-23) в Белграде.
В финале грузинские дзюдоисты победили сборную России со счетом 4:2.
Грузинские дзюдоисты завоевали восемь медалей на молодежном чемпионате Европы >>
Первое очко сборной Грузии принесла Этери Липартелиани, после чего российские дзюдоисты выиграли два поединка кряду. Однако затем грузины перехватили инициативу и одержали три победы подряд. Свои схватки выиграли Ника Харазишвили, София Сомхишвили и Саба Инанеишвили, принесший решающее очко своей команде.
Стоит также отметить, что грузинские дзюдоисты выше всяких похвал выступили и в индивидуальных соревнованиях, завоевав восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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