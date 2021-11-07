https://sputnik-georgia.ru/20211107/sbornaya-gruzii-po-dzyudo-pobedila-rossiyu-v-finale-molodezhnogo-chempionata-evropy-261862924.html

Сборная Грузии по дзюдо победила Россию в финале молодежного чемпионата Европы

Сборная Грузии по дзюдо победила Россию в финале молодежного чемпионата Европы

Грузинские дзюдоисты в индивидуальных соревнованиях завоевали восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы 07.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо стала победительницей командного первенства на молодежном чемпионате Европы (U-23) в Белграде.В финале грузинские дзюдоисты победили сборную России со счетом 4:2.Грузинские дзюдоисты завоевали восемь медалей на молодежном чемпионате Европы >>Первое очко сборной Грузии принесла Этери Липартелиани, после чего российские дзюдоисты выиграли два поединка кряду. Однако затем грузины перехватили инициативу и одержали три победы подряд. Свои схватки выиграли Ника Харазишвили, София Сомхишвили и Саба Инанеишвили, принесший решающее очко своей команде.Стоит также отметить, что грузинские дзюдоисты выше всяких похвал выступили и в индивидуальных соревнованиях, завоевав восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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