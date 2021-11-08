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Астероид размером с Эйфелеву башню
Астероид размером с Эйфелеву башню
NASA классифицировало 4660 Nereus как "потенциально опасный" 08.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Крупный астероид летит к Земле и приблизится к ней 11 декабря, заявляют специалисты NASA.Несмотря на то, что астероид 4660 Nereus пролетит на расстоянии от планеты почти в четыре миллиона километров, Американское космическое агентство классифицировало 4660 Nereus как "потенциально опасный".Размер небесного тела составляет 330 метров. Для сравнения: высота Эйфелевой башни в Париже достигает 300 метров.Согласно данным NASA, в следующий раз небесное тело приблизится к Земле настолько близко только в 2112 году, при этом расстояние сократится до двух миллионов километров.Самым опасным для Земли астероидом является Апофис, обнаруженный в 2004 году. Предположительно, он может столкнуться с планетой в 2029, 2036 или 2068-м.
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новости, в мире, наука, nasa, астероид

Астероид размером с Эйфелеву башню

20:58 08.11.2021
© photo: Pixabay / urikyo33Приближения астероида к Земле
Приближения астероида к Земле - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© photo: Pixabay / urikyo33
NASA классифицировало 4660 Nereus как "потенциально опасный"
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Крупный астероид летит к Земле и приблизится к ней 11 декабря, заявляют специалисты NASA.
Несмотря на то, что астероид 4660 Nereus пролетит на расстоянии от планеты почти в четыре миллиона километров, Американское космическое агентство классифицировало 4660 Nereus как "потенциально опасный".
Размер небесного тела составляет 330 метров. Для сравнения: высота Эйфелевой башни в Париже достигает 300 метров.
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Согласно данным NASA, в следующий раз небесное тело приблизится к Земле настолько близко только в 2112 году, при этом расстояние сократится до двух миллионов километров.
Самым опасным для Земли астероидом является Апофис, обнаруженный в 2004 году. Предположительно, он может столкнуться с планетой в 2029, 2036 или 2068-м.
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