https://sputnik-georgia.ru/20211108/asteroid-razmerom-s-eyfelevu-bashnyu-261894137.html

Астероид размером с Эйфелеву башню

Астероид размером с Эйфелеву башню

NASA классифицировало 4660 Nereus как "потенциально опасный" 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T20:58+0400

2021-11-08T20:58+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Крупный астероид летит к Земле и приблизится к ней 11 декабря, заявляют специалисты NASA.Несмотря на то, что астероид 4660 Nereus пролетит на расстоянии от планеты почти в четыре миллиона километров, Американское космическое агентство классифицировало 4660 Nereus как "потенциально опасный".Размер небесного тела составляет 330 метров. Для сравнения: высота Эйфелевой башни в Париже достигает 300 метров.Согласно данным NASA, в следующий раз небесное тело приблизится к Земле настолько близко только в 2112 году, при этом расстояние сократится до двух миллионов километров.Самым опасным для Земли астероидом является Апофис, обнаруженный в 2004 году. Предположительно, он может столкнуться с планетой в 2029, 2036 или 2068-м.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/pochemu-zemlyu-nelzya-spasti-ot-asteroidov---mnenie-glavy-roskosmosa-258908851.html

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новости, в мире, наука, nasa, астероид