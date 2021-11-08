https://sputnik-georgia.ru/20211108/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-191-261864954.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 191

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 191

За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, вылечились 4 348 пациентов, а с начала пандемии – 693 129 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T10:54+0400

2021-11-08T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 191. Скончались 74 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 755 046 случаев заражения.Гамкрелидзе: в стране будет расти смертность от коронавируса>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 348 человек, с начала пандемии – 693 129. Скончались 10 509.За сутки сделано 21 477 тестов, в том числе 13 204 на антиген и 8 273 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 10,2%, за последние 14 дней – 9,64%, за последние семь дней – 10,41%.К этому времени в Грузии сделано 2 005 229 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки 1 204.В карантине в данное время находятся 46 человек, в стационарах – 6 916, в ковид-гостиницах – 1 302.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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