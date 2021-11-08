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Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 320 тысяч
Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 320 тысяч
Решением правительства Армении карантин на территории страны продлен до 20 декабря 2021 года 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Число выявленных в Армении случаев заражения коронавирусом за сутки составило 1 417, сообщил Sputnik Армения.По информации Национального центра контроля и профилактики заболеваний, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 320 433.Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 6 670 (плюс 42 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 332 (ни одного случая за минувшие сутки).Число излечившихся от инфекции составляет 280 950. На лечении находится 31 481 человек. Общее количество проведенных тестов –2 176 898 (8 987 за последние сутки).Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября 2020 года действовал режим ЧП. Затем в стране ввели карантин до 11 июля 2021 года. Решением правительства он продлен до 20 декабря 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.
https://sputnik-georgia.ru/20211103/chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire-za-nedelyu-vyroslo-na-8---voz-261740991.html
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общество, новости, в мире, кавказ, армения, коронавирус covid-19

Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 320 тысяч

08:02 08.11.2021 (обновлено: 09:33 08.11.2021)
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинский работник перед зданием медицинского центра в Армении
Медицинский работник перед зданием медицинского центра в Армении - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© photo: Sputnik
/
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Решением правительства Армении карантин на территории страны продлен до 20 декабря 2021 года
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Число выявленных в Армении случаев заражения коронавирусом за сутки составило 1 417, сообщил Sputnik Армения.
По информации Национального центра контроля и профилактики заболеваний, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 320 433.
Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 6 670 (плюс 42 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 332 (ни одного случая за минувшие сутки).
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Число излечившихся от инфекции составляет 280 950. На лечении находится 31 481 человек. Общее количество проведенных тестов –2 176 898 (8 987 за последние сутки).
Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября 2020 года действовал режим ЧП. Затем в стране ввели карантин до 11 июля 2021 года. Решением правительства он продлен до 20 декабря 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.
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