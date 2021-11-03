https://sputnik-georgia.ru/20211103/chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire-za-nedelyu-vyroslo-na-8---voz-261740991.html

Число жертв коронавируса в мире за неделю выросло на 8% – ВОЗ

Число жертв коронавируса в мире за неделю выросло на 8% – ВОЗ

Наибольший рост смертности отмечен в Юго-Восточной Азии, здесь прирост смертности увеличился на 50% 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T10:52+0400

2021-11-03T10:52+0400

2021-11-03T11:03+0400

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коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Число новых случаев инфицирования коронавирусом в мире за минувшую неделю увеличилось на 3%, а летальных исходов – на 8%, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).В ВОЗ не исключили вероятность утечки коронавируса из лаборатории>>В частности, с 25 по 31 октября коронавирусной инфекцией заразились более 3 миллионов человек, свыше 50 тысяч умерли.Почти 60% новых заразившихся приходится на Европу. За семь дней там зарегистрирован прирост заболеваемости на 6%, в странах Америки – на 3%, в Западно-Тихоокеанском регионе – на 2%. В то же время ее существенное снижение зарегистрировано в Восточном Средиземноморье (на 12%), Юго-Восточной Азии (на 9%) и Африке (на 9%). Наибольший рост смертности отмечен в Юго-Восточной Азии (на 50%). Число летальных исходов увеличилось по сравнению с предыдущими семью днями также в Европе (на 12%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 10%), тогда как в остальных регионах смертность снизилась.Продолжающий доминировать штамм "дельта" за последние 60 дней выявлен в 99,5% анализов, отмечает ВОЗ. Он "превзошел в большинстве стран другие варианты, включая те, что отнесены к вариантам, вызывающим обеспокоенность". К последним специалисты относят также штаммы "альфа", "бета" и "гамма".По данным ВОЗ на 2 ноября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 246 951 274 случая заражения коронавирусом и 5 004 855 случаев смерти. Число заразившихся увеличилось за сутки на 347 703, летальных исходов – на 5 981.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19