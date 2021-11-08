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Добыча нефти в Грузии выросла на треть

Добыча нефти в Грузии выросла на треть

Ввод в эксплуатацию обновленных скважин выявил значительные перспективы увеличения добычи нефти в Грузии 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T09:01+0400

2021-11-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. За восемь месяцев 2021 года в Грузии добыто 26 тысяч тонн сырой нефти, что на 36% больше, чем в январе-августе 2020 года, говорится в сообщении Агентства нефти и газа Грузии.За отчетный период текущего года в стране добыто 14 миллионов кубометров газа, в то время как за аналогичный период 2020 года добыча составила 10 миллионов кубометров.В документе отмечается, что ввод в эксплуатацию обновленных скважин выявил значительные перспективы увеличения добычи нефти и газа на месторождении западнее Рустави и на соседних месторождениях (Самгори-Патардзеу и Телети), где аналогичные работы уже запланированы.В настоящее время, по данным Агентства, деятельностью по добыче и разведке нефти и газа в Грузии занимаются 11 компаний-инвесторов, которые по результатам тендеров заключили с правительством 25 соглашений о разделе продукции.Добыча нефтиПо информации Агентства, добываемая в Грузии нефть полностью перерабатывается на месте, на двух НПЗ. Всего в 2020 году на них было переработано 28 437 тонн нефти.По данным за три квартала 2021 года, переработано 28 932 тонны нефти, что намного выше данных за аналогичный период 2020 года - 19 000 тонн нефти. Таким образом, переработка нефти увеличилась на 47%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, нефтепродукты, газ