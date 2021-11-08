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Добыча нефти в Грузии выросла на треть
Добыча нефти в Грузии выросла на треть
Ввод в эксплуатацию обновленных скважин выявил значительные перспективы увеличения добычи нефти в Грузии 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T09:01+0400
2021-11-08T09:01+0400
2021-11-08T09:20+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. За восемь месяцев 2021 года в Грузии добыто 26 тысяч тонн сырой нефти, что на 36% больше, чем в январе-августе 2020 года, говорится в сообщении Агентства нефти и газа Грузии.За отчетный период текущего года в стране добыто 14 миллионов кубометров газа, в то время как за аналогичный период 2020 года добыча составила 10 миллионов кубометров.В документе отмечается, что ввод в эксплуатацию обновленных скважин выявил значительные перспективы увеличения добычи нефти и газа на месторождении западнее Рустави и на соседних месторождениях (Самгори-Патардзеу и Телети), где аналогичные работы уже запланированы.В настоящее время, по данным Агентства, деятельностью по добыче и разведке нефти и газа в Грузии занимаются 11 компаний-инвесторов, которые по результатам тендеров заключили с правительством 25 соглашений о разделе продукции.Добыча нефтиПо информации Агентства, добываемая в Грузии нефть полностью перерабатывается на месте, на двух НПЗ. Всего в 2020 году на них было переработано 28 437 тонн нефти.По данным за три квартала 2021 года, переработано 28 932 тонны нефти, что намного выше данных за аналогичный период 2020 года - 19 000 тонн нефти. Таким образом, переработка нефти увеличилась на 47%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211102/skolko-budet-stoit-neft-v-2022-godu-bank-of-america-ozhidaet-bystryy-rost--tseny-261727357.html
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экономика, новости, грузия, нефтепродукты, газ
Добыча нефти в Грузии выросла на треть
09:01 08.11.2021 (обновлено: 09:20 08.11.2021)
Ввод в эксплуатацию обновленных скважин выявил значительные перспективы увеличения добычи нефти в Грузии
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik.
За восемь месяцев 2021 года в Грузии добыто 26 тысяч тонн сырой нефти, что на 36% больше, чем в январе-августе 2020 года, говорится в сообщении
Агентства нефти и газа Грузии.
За отчетный период текущего года в стране добыто 14 миллионов кубометров газа, в то время как за аналогичный период 2020 года добыча составила 10 миллионов кубометров.
"Значительный прирост добычи обусловлен современными методами работы нефтяных компаний, в частности, горизонтальным бурением с ультрамалым радиусом искривлений, трехмерной сейсморазведкой и магнитогеофизическими исследованиями", - говорится в сообщении.
В документе отмечается, что ввод в эксплуатацию обновленных скважин выявил значительные перспективы увеличения добычи нефти и газа на месторождении западнее Рустави и на соседних месторождениях (Самгори-Патардзеу и Телети), где аналогичные работы уже запланированы.
В настоящее время, по данным Агентства, деятельностью по добыче и разведке нефти и газа в Грузии занимаются 11 компаний-инвесторов, которые по результатам тендеров заключили с правительством 25 соглашений о разделе продукции.
Добыча нефти
По информации Агентства, добываемая в Грузии нефть полностью перерабатывается на месте, на двух НПЗ. Всего в 2020 году на них было переработано 28 437 тонн нефти.
По данным за три квартала 2021 года, переработано 28 932 тонны нефти, что намного выше данных за аналогичный период 2020 года - 19 000 тонн нефти. Таким образом, переработка нефти увеличилась на 47%.
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