https://sputnik-georgia.ru/20211108/gde-i-kak-zhiteli-gruzii-smogut-poluchit-zelenye-pasporta-261884132.html

Где и как жители Грузии смогут получить "зеленые паспорта"

Где и как жители Грузии смогут получить "зеленые паспорта"

Зеленый паспорт каждый вакцинированный сможет иметь в личном смартфоне 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Где и как граждане Грузии смогут получить "зеленые паспорта", пояснил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.Согласно решению Межведомственного координационного совета, концепция "зеленых паспортов" в Грузии вводится с 1 декабря. Они дают право гражданам посещать определенные объекты: рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Указанное требование будет распространяться только на гостей объекта старше 18 лет."Зеленые паспорта" в Грузии вводятся с 1 декабря>>По словам Гамкрелидзе, у граждан есть выбор - либо скачать на смартфон специальное приложение, либо получить зеленый паспорт в Домах юстиции.По его словам, приложение автоматически отберет информацию о лабораторно подтвержденных случаях инфицирования, о сделанных тестах на коронавирус (это либо ПЦР тест, сделанный за 72 часа, либо тест на антиген, сделанный за 24 часа), а также о курсе вакцинации.Проверить имеющуюся в базе информацию можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19