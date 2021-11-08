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Где и как жители Грузии смогут получить "зеленые паспорта"
Где и как жители Грузии смогут получить "зеленые паспорта"
Зеленый паспорт каждый вакцинированный сможет иметь в личном смартфоне 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T16:36+0400
2021-11-08T16:36+0400
2021-11-08T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Где и как граждане Грузии смогут получить "зеленые паспорта", пояснил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.Согласно решению Межведомственного координационного совета, концепция "зеленых паспортов" в Грузии вводится с 1 декабря. Они дают право гражданам посещать определенные объекты: рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Указанное требование будет распространяться только на гостей объекта старше 18 лет."Зеленые паспорта" в Грузии вводятся с 1 декабря>>По словам Гамкрелидзе, у граждан есть выбор - либо скачать на смартфон специальное приложение, либо получить зеленый паспорт в Домах юстиции.По его словам, приложение автоматически отберет информацию о лабораторно подтвержденных случаях инфицирования, о сделанных тестах на коронавирус (это либо ПЦР тест, сделанный за 72 часа, либо тест на антиген, сделанный за 24 часа), а также о курсе вакцинации.Проверить имеющуюся в базе информацию можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Где и как жители Грузии смогут получить "зеленые паспорта"
Зеленый паспорт каждый вакцинированный сможет иметь в личном смартфоне
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Где и как граждане Грузии смогут получить "зеленые паспорта", пояснил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Согласно решению Межведомственного координационного совета, концепция "зеленых паспортов" в Грузии вводится с 1 декабря. Они дают право гражданам посещать определенные объекты: рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Указанное требование будет распространяться только на гостей объекта старше 18 лет.
По словам Гамкрелидзе, у граждан есть выбор - либо скачать на смартфон специальное приложение, либо получить зеленый паспорт в Домах юстиции.
"Есть специальное приложение, которое можно скачать на смартфон. Это приложение подключено к двум базам Национального центра контроля заболеваний - базе иммунизации и Covidlab-базе, где регистрируются все лабораторно подтвержденные случаи (коронавируса)", - сказал Гамкрелидзе.
По его словам, приложение автоматически отберет информацию о лабораторно подтвержденных случаях инфицирования, о сделанных тестах на коронавирус (это либо ПЦР тест, сделанный за 72 часа, либо тест на антиген, сделанный за 24 часа), а также о курсе вакцинации.
Проверить имеющуюся в базе информацию можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/
В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.
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