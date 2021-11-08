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"Зеленые паспорта" в Грузии вводятся с 1 декабря
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"Зеленые паспорта" в Грузии вводятся с 1 декабря
"Зеленые паспорта" в Грузии вводятся с 1 декабря
В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс... 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T14:07+0400
2021-11-08T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Концепция "зеленых паспортов" вводится в Грузии с 1 декабря, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после заседания Координационного совета. Какие двери откроет "зеленый паспорт" в Грузии - идет работа над концепцией &gt;&gt;&gt;В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.По словам премьера, требование "зеленого паспорта" в стране будет действовать для лиц старше 18 лет, а также для туристов. Кроме того, с 1 декабря посетить разные объекты можно будет только по "зеленым паспортам" – это объекты питания, развлекательные центры, кинотеатры, опера, музеи, концертные залы, казино и т. д. Указанное требование будет распространяться только на гостей объекта, а не на работающий там персонал.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, общество, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

"Зеленые паспорта" в Грузии вводятся с 1 декабря

14:07 08.11.2021 (обновлено: 15:45 08.11.2021)
© Sputnik / STRINGERВиды Тбилиси - прохожие на улице в старом городе
Виды Тбилиси - прохожие на улице в старом городе - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / STRINGER
Дополняется
В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Концепция "зеленых паспортов" вводится в Грузии с 1 декабря, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после заседания Координационного совета.
Какие двери откроет "зеленый паспорт" в Грузии - идет работа над концепцией >>>
В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.

"С 1 декабря будет задействована концепция "зеленого паспорта" и будет расширен ареал его действия, – отметил Гарибашвили. – Хочу разъяснить, что такое "зеленый паспорт". Человек имеет "зеленый" статус, если он полностью вакцинирован, то есть дважды, прошел 72-часовой или 24-часовой тест или перенес коронавирус.

По словам премьера, требование "зеленого паспорта" в стране будет действовать для лиц старше 18 лет, а также для туристов.
Кроме того, с 1 декабря посетить разные объекты можно будет только по "зеленым паспортам" – это объекты питания, развлекательные центры, кинотеатры, опера, музеи, концертные залы, казино и т. д. Указанное требование будет распространяться только на гостей объекта, а не на работающий там персонал.
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