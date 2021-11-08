https://sputnik-georgia.ru/20211108/zelenye-pasporta-v-gruzii-vvodyatsya-s-1-dekabrya-261879680.html

"Зеленые паспорта" в Грузии вводятся с 1 декабря

"Зеленые паспорта" в Грузии вводятся с 1 декабря

В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс... 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T14:07+0400

2021-11-08T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Концепция "зеленых паспортов" вводится в Грузии с 1 декабря, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после заседания Координационного совета. Какие двери откроет "зеленый паспорт" в Грузии - идет работа над концепцией >>>В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.По словам премьера, требование "зеленого паспорта" в стране будет действовать для лиц старше 18 лет, а также для туристов. Кроме того, с 1 декабря посетить разные объекты можно будет только по "зеленым паспортам" – это объекты питания, развлекательные центры, кинотеатры, опера, музеи, концертные залы, казино и т. д. Указанное требование будет распространяться только на гостей объекта, а не на работающий там персонал.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, общество, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса