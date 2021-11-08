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Главный эпидемиолог Грузии: координационной совет примет ряд важных решений
Главный эпидемиолог Грузии: координационной совет примет ряд важных решений
Мы очень хотели получить более 60% вакцинированного взрослого населения, но сейчас вакцинированы 33,3%, заявил эпидемиолог 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T07:01+0400
2021-11-08T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. На координационном совете межведомственной комиссии, который состоится в понедельник, будут приняты ряд решений, заявил глава Национального центра по контролю заболеваниями Амиран Гамркелидзе.По словам Гамкрелидзе, в понедельник будет принят ряд решений по тем вопросам, по которым до этого момента пока не удалось достичь консенсуса.Гамкрелидзе подчеркнул, что об обязательной вакцинации для людей старше 60 лет речи не идет, подготовлен ряд поощрительных мероприятий, чтобы люди этого возраста захотели пройти вакцинацию."Мы очень хотели получить более 60% вакцинированного взрослого населения, но сейчас вакцинированы 33,3%. Мы далеки от реализации национального плана вакцинации, поэтому необходимо сделать все - агрессивную коммуникационную кампанию, поощрительные мероприятия и так называемую систему "зеленого паспорта", чтобы вакцинировать больше людей", - сказал Гамкрелидзе.Эпидемиолог заявил, что в противном случае одна волна будет сменять другую, и в сутки будет фиксироваться по 4-5 тысяч заболевших.По данным Центра, всего к 7 ноября было сделано 2 003 963 дозы прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 048 619 человек, что составляет 36,9% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Главный эпидемиолог Грузии: координационной совет примет ряд важных решений

07:01 08.11.2021
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Мы очень хотели получить более 60% вакцинированного взрослого населения, но сейчас вакцинированы 33,3%, заявил эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. На координационном совете межведомственной комиссии, который состоится в понедельник, будут приняты ряд решений, заявил глава Национального центра по контролю заболеваниями Амиран Гамркелидзе.
По словам Гамкрелидзе, в понедельник будет принят ряд решений по тем вопросам, по которым до этого момента пока не удалось достичь консенсуса.
"Это будут поощрительные мероприятия для граждан старше 60 лет, а также вопросы, касаемые так называемого "зеленого паспорта". Эти меры должны максимально увеличить охват вакцинацией в стране, потому что без вакцинации эта пандемия не закончится, нас ждут новые волны и, к сожалению, большие человеческие потери", - сказал Гамкрелидзе журналистам.
Гамкрелидзе подчеркнул, что об обязательной вакцинации для людей старше 60 лет речи не идет, подготовлен ряд поощрительных мероприятий, чтобы люди этого возраста захотели пройти вакцинацию.
"Мы очень хотели получить более 60% вакцинированного взрослого населения, но сейчас вакцинированы 33,3%. Мы далеки от реализации национального плана вакцинации, поэтому необходимо сделать все - агрессивную коммуникационную кампанию, поощрительные мероприятия и так называемую систему "зеленого паспорта", чтобы вакцинировать больше людей", - сказал Гамкрелидзе.
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Эпидемиолог: Грузия на грани катастрофы из-за коронавируса
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Эпидемиолог заявил, что в противном случае одна волна будет сменять другую, и в сутки будет фиксироваться по 4-5 тысяч заболевших.
По данным Центра, всего к 7 ноября было сделано 2 003 963 дозы прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 048 619 человек, что составляет 36,9% взрослого населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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