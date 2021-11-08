https://sputnik-georgia.ru/20211108/gruzinskaya-tennisistka-ustanovila-lichnyy-rekord-v-reytinge-wta-261887944.html

Грузинская теннисистка установила личный рекорд в рейтинге WTA

Грузинская теннисистка установила личный рекорд в рейтинге WTA

В минувшие выходные Горгодзе в паре с румынкой Ириной Барэ выиграла турнир из серии WTA в Буэнос-Айресе 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T18:41+0400

2021-11-08T18:41+0400

2021-11-08T18:41+0400

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе в обновленном рейтинге WTA среди пар поднялась на девять позиций и занимает теперь 69 место, что является ее лучшим показателем в карьере.Прогресс стал следствием того, что в минувшие выходные Горгодзе в паре с румынкой Ириной Барэ выиграла турнир из серии WTA в Буэнос-Айресе (Аргентина) с призовым фондом в 125 тысяч долларов. В финале грузино-румынский дуэт взял верх над парой Мария Карле (Аргентина)/Деспина Паламихаил (Греция) в трех сетах – 5:7, 7:5, 10:4.Стоит также отметить, что 29-летняя Горгодзе стала первой ракеткой Грузии в парном разряде, так как Оксана Калашникова в обновленном рейтинге потеряла сразу 18 позиций и переместилась на 88 место.Примечательно, что для Горгодзе это второй выигранный титул подряд. Неделю назад, в паре с той же Барэ, грузинская теннисистка победила на турнире в румынском Клуже, обыграв Александру Крунич (Сербия)/Лесли Керкхове (Нидерланды) в трех партиях – 4:6, 6:1, 11:9.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211101/gruzinskie-tennisistki-udachno-vystupili-na-turnirakh-v-rumynii-i-frantsii-261673346.html

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спорт, новости, грузия, екатерина горгодзе, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах